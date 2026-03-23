Podul și pasajul de pe M5, din raionul Criuleni, reabilitate și recepționate

Administrația Națională a Drumurilor a anunțat că a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de reparație a podului de șosea și a pasajului situate pe drumul expres M5, pe segmentul Frontiera cu România-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-Frontiera cu Ucraina, la kilometrii 289,130 și 289,440.

Podul amplasat la km 289,130 are o lungime de 113,716 metri și o lățime totală de 12,40 metri, fiind alcătuit din cinci deschideri a câte 21 de metri fiecare. În imediata apropiere, pasajul de la km 289,440 măsoară 108,58 metri lungime și aceeași lățime, fiind format din trei deschideri a câte 33 de metri.

Lucrările au vizat atât suprastructura, cât și infrastructura celor două obiective, incluzând remedierea elementelor degradate, reparația căii de rulare, aplicarea stratului de hidroizolație, intervenții asupra grinzilor și rosturilor de dilatație, precum și montarea parapetelor de siguranță și pietonale. De asemenea, au fost realizate lucrări de consolidare și modernizarea sistemului de evacuare a apelor pluviale.

Proiectul a fost executat conform termenelor stabilite, lucrările fiind demarate în decembrie 2024 și finalizate în decembrie 2025. Valoarea contractuală a investiției se ridică la aproximativ 36,4 milioane de lei, fonduri alocate din Fondul Rutier.

Podul și pasajul, situate în apropierea localității Cimișeni, raionul Criuleni, au fost construite la mijlocul anilor 1970. Reabilitarea acestora era necesară pentru menținerea siguranței și funcționalității infrastructurii rutiere.

Odată cu finalizarea lucrărilor, autoritățile estimează îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de circulație, asigurând un trafic mai sigur, mai confortabil și mai fluent pe acest sector important al rețelei naționale de drumuri.