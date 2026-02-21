Platformă nouă pentru elevi și profesori cu manuale interactive online

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat lansarea oficială a platformei eduresurse.md, un portal digital ce găzduiește manuale școlare în format multimedia, adaptate cerințelor educației moderne. Accesul la resurse este gratuit pentru elevi, cadre didactice și toți cei interesați de procesul educațional.

Platforma cuprinde o colecție de manuale digitale aliniate curriculumului național, concepute să sprijine atât predarea, cât și învățarea. Manualele includ elemente multimedia interactive, precum imagini, audio, video, elemente 3D și realitate augmentată, menite să faciliteze înțelegerea conceptelor și implicarea elevilor în studiu. De asemenea, resursele sunt dotate cu funcții audio pentru redare de text și cu teste, exerciții, activități de simulare și lucrări practice.

La lansare, pe eduresurse.md sunt disponibile manualele pentru discipline precum Fizică (clasa a VIII-a), Chimie (clasa a XII-a), Informatică (clasa a XII-a), Matematică (clasa a IX-a) și Biologie pentru mai multe niveluri de studiu. MEC precizează că, în viitorul apropiat, platforma va servi ca un repositoriu unic de resurse educaționale deschise, incluzând material video educațional și proiecte didactice de lungă durată.

Inițiativa are drept scop susținerea procesului de digitalizare în educație și asigurarea unui acces mai larg la instrumente de învățare moderne, eficiente și interactive pentru toți utilizatorii.