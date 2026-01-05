Social

Plata pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna ianuarie a fost finanțată

Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că a fost executată finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale destinate beneficiarilor care dețin carduri bancare, pentru luna ianuarie.

Potrivit instituției, valoarea totală a finanțării constituie 2 093,0 milioane de lei. Sumele urmează să fie disponibile beneficiarilor după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată, în cadrul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay.

Totodată, CNAS reamintește persoanelor asigurate despre posibilitatea de a accesa și verifica contul personal de asigurări sociale prin intermediul serviciului electronic Acces CPAS. Platforma permite vizualizarea și imprimarea informațiilor privind datele angajatorului, perioadele de activitate, fondul de retribuire a muncii, alte recompense, precum și contribuțiile de asigurări sociale calculate și transferate la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pentru informații suplimentare, beneficiarii pot urmări paginile oficiale ale instituției pe rețelele de socializare sau pot contacta Centrul de Apel al CNAS la numărul de telefon 022 257 777.

