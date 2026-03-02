Plafonul pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor TVA a fost majorat

Serviciul Fiscal de Stat anunță modificarea plafonului pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al taxei pe valoarea adăugată, în urma publicării în Monitorul Oficial a Legii nr. 12/2026 pentru modificarea Codului fiscal.

Potrivit noilor prevederi, începând cu 1 martie 2026, plafonul livrărilor impozabile utilizat pentru determinarea obligației de înregistrare în scopuri de TVA este stabilit la 1,7 milioane de lei.

Astfel, persoanele impozabile care, pe parcursul a 12 luni consecutive, înregistrează livrări impozabile ce depășesc acest prag sunt obligate să notifice Serviciul Fiscal de Stat prin completarea formularului corespunzător și să solicite înregistrarea cel târziu în ultima zi a lunii în care a fost depășit plafonul.

Instituția recomandă contribuabililor să monitorizeze constant volumul livrărilor efectuate și să respecte termenul legal de depunere a cererii în cazul apariției obligației de înregistrare.