Economic

Plafonul pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor TVA a fost majorat

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 2 martie 2026
5 1 minut pentru citire

Serviciul Fiscal de Stat anunță modificarea plafonului pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al taxei pe valoarea adăugată, în urma publicării în Monitorul Oficial a Legii nr. 12/2026 pentru modificarea Codului fiscal.

Potrivit noilor prevederi, începând cu 1 martie 2026, plafonul livrărilor impozabile utilizat pentru determinarea obligației de înregistrare în scopuri de TVA este stabilit la 1,7 milioane de lei.

Astfel, persoanele impozabile care, pe parcursul a 12 luni consecutive, înregistrează livrări impozabile ce depășesc acest prag sunt obligate să notifice Serviciul Fiscal de Stat prin completarea formularului corespunzător și să solicite înregistrarea cel târziu în ultima zi a lunii în care a fost depășit plafonul.

Instituția recomandă contribuabililor să monitorizeze constant volumul livrărilor efectuate și să respecte termenul legal de depunere a cererii în cazul apariției obligației de înregistrare.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 2 martie 2026
5 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Au acordat reduceri și celor ce nu le-au cerut

2 martie 2026

Punem accent pe accesul la piețe predictibile

25 februarie 2026

Cum se calculează prețului de achiziție al gazelor naturale

25 februarie 2026

Se va scumpi sau nu carnea de pui după stoparea importurilor din Ucraina? Reacția ministerului

24 februarie 2026
Back to top button