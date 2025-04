Pictorița Lilia Cazacu, la Iași, cu un vernisaj aniversar

Expoziția de picturi semnate de pictorița din raionul Criuleni, originară din Izbiște, dar care profesează actualmente la Cruglic și Chișinău, Lilia Cazacu, a fost deschisă publicului la Iași, în galeriile „Dumitru I. Grumăzescu”, la 6 martie 2025. A fost un eveniment, după cum îl descrie chiar autoarea, dedicat aniversării a 45-a din ziua nașterii.

„Am numit vernisajul „Lilia Cazacu – 45”, conține 45 de lucrări pictate pe pânze cu vopsele acrilice. Am ales locația pe care am remarcat-o vara precedentă în timpul unei vizite. De fapt, am prezentat în acea locație vernisajul unui tânăr artist și mi-a plăcut sala. La rugămintea gazdelor, am mai lăsat lucrările în galerie, pentru că se pretează perfect și pe alte evenimente pe care le desfășoară în această perioadă. Lucrările pe care le-am expus reprezintă mai mult peisaje din România, realizate de mine în cadrul taberelor de creație, în urma vizitelor în Bucovina, în special la Suceava. Am rămas fascinată de peisaje cu flori, mănăstiri, naturi statice, portrete. O altă parte din lucrări au fost realizate în Constanța, după motive maritime, inspirate de peisajul de acolo”, – descrie autoarea tematica vernisajului.

Lilia Cazacu este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România (UAPR) din anul 2018, organizație despre care susține că i-a sprijinit parcursul profesional foarte mult, căreia îi datorează mulțumiri pentru asta, la fel și membrilor Uniunii, filiala Iași.

„Expoziția a fost prezentată de vice-președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Iași, dl Constantin Tofan, critic de artă, și dl Mihai Dorin, critic de artă, doctor în arte plastice. Foarte mult m-a sprijinit în organizarea acestei expoziții dl Mihai Zaiț, la fel, membru al UAP din România, filiala Iași. Părinții m-au sprijinit, familia mi-a fost alături, și pe această cale le mulțumesc” – mai spune Lilia Cazacu.

„Foarte bine a fost primită această expoziție aniversară de către publicul avizat din Iași și din R. Moldova, dovadă fiind prelungirea duratei expunerii, la solicitarea organizatorilor, cu încă o lună. Cu egală măiestrie, Lilia Cazacu pictează și expune naturi statice ori case țărănești, peisaje sau zidiri voievodale, flori ori compoziții cu efecte estetice de tip modern. Astfel îmbină elegant trăirea sentimentală cu fantezia artistică. Lilia Cazacu este o artistă care a evoluat mult, s-a maturizat, este plină de imaginație și talent, plină de energie și neobosită implicarea în proiecte noi. Aceste însușiri au contribuit la dobândirea calității de membru titular al UAPR, Filiala Iași, și au impus-o drept una din personalitățile inconfundabile ale comunității artistico-plastice, a generației sale și nu numai. Vernisajul a fost precedat de un moment muzical instrumental de înaltă ținută, atmosferă plină de vibrație emoțională” – a transmis de la Iași Mihai Zaiț, pentru „Est-Curier”.