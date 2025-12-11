Peste zece tone de margarină au fost nimicite. Vezi motivul…

Sănătate

 Un lot de margarină de 10720 kg a fost nimicit din cauza depășirii cantității de 3-MCPD, comunică Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

 3-MCPD și esterii săi cu acizi grași sunt contaminanți de proces care se formează, în principal, în timpul rafinării uleiurilor și grăsimilor vegetale, la temperaturi ridicate.

Grăsimile vegetale, precum margarina, cu depășirea contaminantului 3-MCPD și esterii săi nu se admit spre utilizare în calitate de ingrediente alimentare și este interzis amestecul cu alte uleiuri care respectă limitele admisibile. Operatorii pot utiliza grăsimi vegetale doar dacă respectă limitele maxime de contaminanți impuse de legislația alimentară.

„Nu vom tolera abaterile de la normele legale, iar orice lot de produse agroalimentare care prezintă riscuri sau nu respectă standardele de calitate și etichetare va fi imediat reținut și scos din circuitul comercial! Solicităm agenților economici să dea dovadă de maximă responsabilitate la importul de produse!”,  declară ANSA.

 Lotul de margarină neconform reținut și  supus prelucrării la o fabrică de procesare a uleiurilor uzate, astfel încât să nu poată fi utilizat în scop alimentar.

 

 

