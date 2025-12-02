Peste două tone de carne de pui au fost oprite în vamă

Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au plasat sub restricție oficială un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce analizele de laborator, prelevate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni, au confirmat prezența bacteriei Salmonella.

Întregul lot a fost pus sub restricție oficială, direct la depozitul importatorului. Ulterior, conform procedurilor legale, lotul de carne contaminată va fi tratat ca subprodus de origine animală nedestinat consumului uman, în condiții de siguranță, sub supravegherea ANSA.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor reiterează angajamentul său de a monitoriza strict toate produsele alimentare importate și îndeamnă consumatorii să achiziționeze carne și produse din carne exclusiv din locuri autorizate, care respectă normele de siguranță alimentară.

IMPORTANT! Carnea separată mecanic (CSM), produs obținut prin îndepărtarea cărnii de pe oasele acoperite de carne după dezosare sau de pe carcasele de păsări, prin mijloace mecanice care determină distrugerea sau modificarea structurii fibroase a mușchilor.