Peste doua ore au fost necesare pentru lichidarea incendiului de la Vadul lui Vodă

În seara zilei de 01 ianuarie 2025, pompierii din capitală au intervenit la lichidarea unui incendiu care a izbucnit într-o casă de locuit din orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău. Apelul de la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:15.
Potrivit informațiilor, incendiul cu flacără deschisă s-a produs la o anexă a casei de locuit. La fața locului au fost îndreptate două echipe de pompieri și salvatori. Ajunși, aceștia au stabilit că focul a cuprins mai multe bunuri materiale din interiorul anexei, dar și locuința cu două nivele, fiind afectat aproximativ 10% din acoperiș, cu o suprafață totală de 170 m².

Arderea a fost localizată la ora 22:08 și lichidată complet la ora 23:32.
În timpul intervenției, pompierii au evacuat din locuința afectată o femeie în vârstă de 76 de ani, imobilizată la pat, care a suferit o intoxicație ușoară cu produse de ardere.

Ulterior, aceasta a fost examinată de către Serviciul de Asistență Medicală Urgentă, însă a refuzat spitalizarea.
Cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează a fi stabilite de organele de resort.
Potrivit IGSU în ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit în 41 situații de risc.
În caz de situații de urgență, oamenii sunt rugați să apeleze imediat Serviciul 112.

