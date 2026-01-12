Peste 3.370 de abateri rutiere, constatate de polițiști în weekend

În weekendul recent încheiat(10-11 ianuarie 2025), polițiștii din întreaga țară au intensificat controalele în trafic, fiind înregistrate peste 3.370 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere. Acțiunile au avut drept scop sporirea siguranței pe drumurile publice și prevenirea accidentelor.

Potrivit datelor oficiale, 26 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. Cele mai frecvente încălcări au vizat depășirea limitei legale de viteză, abatere comisă de 1.368 de șoferi.

Alți 836 de conducători auto nu au respectat indicatoarele de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor, iar 559 au fost sancționați pentru oprirea vehiculelor în locuri nepermise. De asemenea, 152 de persoane conduceau autovehicule care nu erau supuse reviziei tehnice anuale și nu dețineau polița de asigurare obligatorie RCA.

Polițiștii au mai aplicat sancțiuni pentru neacordarea priorității legale pietonilor în cazul a 80 de șoferi, iar în privința a 319 persoane au fost întocmite procese-verbale pentru necuplarea centurii de siguranță și utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii. Totodată, 31 de persoane au fost sancționate pentru încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce.

În aceeași perioadă, oamenii legii au intervenit în 1.758 de cazuri, ca urmare a apelurilor recepționate la numărul unic de urgență 112. Poliția reamintește participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație, pentru siguranța tuturor.