Peste 24.700 de solicitări deservite de ambulanță de la începutul anului

Peste 24.700 de solicitări au fost înregistrate și deservite de echipele de asistență medicală urgentă prespitalicească de la începutul anului curent. Potrivit datelor prezentate de IMSP CNAMUP, în perioada 2-11 ianuarie 2026, ambulanța a intervenit în cazul a 23.880 de persoane, dintre care 3.467 au fost copii.

Conform instituției, din numărul total de apeluri recepționate, 872 nu au întrunit criteriile de urgență medico-chirurgicală. După acordarea primului ajutor medical la etapa de prespital, 9.287 de pacienți, inclusiv 1.762 de copii, au necesitat transportarea la instituțiile spitalicești.

Pe parcursul perioadei raportate, echipele AMU au intervenit preponderent în cazuri de:

5.943 urgențe cardiovasculare, dintre care 75 cu sindrom coronarian acut;

4.766 afecțiuni respiratorii;

2.915 patologii neurologice, inclusiv 338 accidente vasculare cerebrale;

2.488 urgențe traumatologice.

Ambulanța a fost solicitată la 80 de accidente rutiere, soldate cu 109 persoane traumatizate. După acordarea asistenței medicale prespitalicești, 79 de pacienți, printre care 16 copii, au fost transportați la spital.

De asemenea, serviciile de urgență au intervenit în cazul a 88 de persoane afectate de agenți fizici, chimici sau de mediu: 44 de persoane cu combustii, 24 de cazuri de mușcături sau înțepături de animale și insecte, precum și 17 cazuri de hipotermie.

În aceeași perioadă au fost înregistrate 69 de urgențe toxice, dintre care: 20 intoxicații cu monoxid de carbon, 19 cu medicamente, 18 cu alcool, 7 cu alte substanțe, 4 cu droguri și un caz de intoxicație cu ciuperci.

În acest context, IMSP CNAMUP reamintește populației importanța utilizării responsabile a numărului unic de urgență 112 și îndeamnă cetățenii să solicite ambulanța exclusiv în situații reale de urgență medicală.