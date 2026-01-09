Est-CurierSocial

Peste 200 de apeluri la 112, din cauza ninsorilor din 8 ianuarie. Vezi cum au fost rezolvate

Serviciul 112 a fost apelat de peste 200 de ori din cauza situațiilor cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, comunică Ana Carpovici, specialistă superioară în relații publice, Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112. 
Potrivit comunicatuluim în data de 8 ianuarie, în intervalul 00:00 – 20:00, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, manifestate prin ninsori, ghețuș și polei pe drumurile naționale, la numărul unic de urgență au fost înregistrate apeluri care au vizat situații de urgență generate de aceste fenomene.
În acest interval au fost înregistrate:
-11 cazuri care au necesitat intervenția pompierilor și salvatorilor;
-107 cazuri direcționate către Poliție;
-87 cazuri gestionate de Administrația Națională a Drumurilor.
O intensificare a solicitărilor a fost observată începând cu ora 14:00, cu un vârf al apelurilor în jurul orei 17:00, înregistrându-se 66 de urgențe cauzate de polei și ghețuș și 27 de accidente rutiere. 
Serviciul 112 asigură gestionarea apelurilor de urgență în cooperare permanentă cu instituțiile abilitate, pentru intervenția rapidă și siguranța cetățenilor.
