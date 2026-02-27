Peste 20 de încălcări depistate de ANTA în prima zi a controalelor naționale asupra transportului de pasageri

Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) au constatat peste 20 de încălcări ale legislației contravenționale în prima zi a campaniei de monitorizare a transportului rutier de persoane, desfășurată la 26 februarie 2026. Acțiunile au avut loc cu sprijinul Inspectoratului Național de Securitate Publică și au fost inițiate în urma numeroaselor petiții și sesizări ale cetățenilor privind nereguli comise de unii operatori și șoferi.

În total, inspectorii au întocmit 21 de procese-verbale contravenționale pentru abateri încadrate în mai multe articole ale Codului contravențional. Cele mai multe sancțiuni, 8 cazuri, au vizat efectuarea transportului contra cost fără acte permisive sau fără documentele obligatorii la bord ori completarea necorespunzătoare a acestora, faptă sancționată cu amenzi între 30 și 60 de unități convenționale pentru persoane fizice.

Alte 6 procese-verbale au fost aplicate pentru operarea curselor regulate la ore sau pe itinerare diferite de cele aprobate oficial, abatere sancționată cu amenzi între 20 și 50 de unități convenționale. Totodată, 7 conducători auto au fost sancționați pentru neeliberarea biletelor de călătorie, încălcare pentru care legea prevede amenzi între 40 și 60 de unități convenționale.

Reprezentanții ANTA precizează că verificările fac parte dintr-o campanie amplă desfășurată în perioada 26 februarie-12 martie 2026. Instituția susține că obiectivul principal al controalelor este creșterea siguranței și calității serviciilor de transport pentru pasageri, precum și asigurarea unui mediu concurențial corect între operatorii de transport rutier.