Peste 2.300 de apeluri la 112 în doar 12 ore din cauza poleiului și ghețușului

În intervalul 00:00-12:00, numărul unic de urgență a înregistrat 2.372 de apeluri, pe fondul fenomenelor meteo severe care au afectat drumurile și traficul la nivel național. Potrivit datelor oficiale, cel mai mare flux de solicitări a fost între 07:00 și 08:00, când au fost primite 497 de apeluri.

Cele mai multe solicitări au vizat urgențele medicale – 979 de apeluri, multe dintre ele legate de traumatisme și leziuni provocate de căderi pe polei. Pentru intervenții ale Poliției au fost recepționate 324 de apeluri, inclusiv 19 accidente rutiere și 17 cazuri de derapaje, blocaje și dificultăți de circulație.

Alte 55 de apeluri au necesitat intervenția pompierilor și salvatorilor, dintre care 3 cazuri au vizat tractarea vehiculelor derapate. Totodată, 37 de solicitări au fost direcționate către Administrația Națională a Drumurilor, privind autovehicule blocate sau porțiuni de drum impracticabile.

Autoritățile atrag atenția că poleiul și ghețușul continuă să creeze riscuri majore pentru participanții la trafic și recomandă evitarea deplasărilor neesențiale, prudență sporită și respectarea indicațiilor oficiale. Reprezentanții serviciului de urgență reamintesc că 112 trebuie apelat doar în situații care implică un pericol iminent pentru viață sau sănătate.