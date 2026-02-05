Social

Peste 2.300 de apeluri la 112 în doar 12 ore din cauza poleiului și ghețușului

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 5 februarie 2026
12 1 minut pentru citire

În intervalul 00:00-12:00, numărul unic de urgență a înregistrat 2.372 de apeluri, pe fondul fenomenelor meteo severe care au afectat drumurile și traficul la nivel național. Potrivit datelor oficiale, cel mai mare flux de solicitări a fost între 07:00 și 08:00, când au fost primite 497 de apeluri.

Cele mai multe solicitări au vizat urgențele medicale – 979 de apeluri, multe dintre ele legate de traumatisme și leziuni provocate de căderi pe polei. Pentru intervenții ale Poliției au fost recepționate 324 de apeluri, inclusiv 19 accidente rutiere și 17 cazuri de derapaje, blocaje și dificultăți de circulație.

Alte 55 de apeluri au necesitat intervenția pompierilor și salvatorilor, dintre care 3 cazuri au vizat tractarea vehiculelor derapate. Totodată, 37 de solicitări au fost direcționate către Administrația Națională a Drumurilor, privind autovehicule blocate sau porțiuni de drum impracticabile.

Autoritățile atrag atenția că poleiul și ghețușul continuă să creeze riscuri majore pentru participanții la trafic și recomandă evitarea deplasărilor neesențiale, prudență sporită și respectarea indicațiilor oficiale. Reprezentanții serviciului de urgență reamintesc că 112 trebuie apelat doar în situații care implică un pericol iminent pentru viață sau sănătate.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 5 februarie 2026
12 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

De ce se sistează zile la rând, în or. Criuleni, curentul electric, pe unele străzi. Distribuitorul a explicat motivul

5 februarie 2026

Com. Coșnița, r. Dubăsari, vrea să inițieze un referendum local, pentru a ține exploatațiile de zăcăminte mai departe de cele două sate

5 februarie 2026

(foto) Casa din Ulmu, la care pompierii n-au putut ajunge din cauza ghețușului de pe drumuri, total distrusă

5 februarie 2026

(doc) Răspunsul producătorului după retragerea temporară a unui parfum din magazine

5 februarie 2026
Back to top button