Peste 1000 de finaliști ai Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” ne așteaptă la Gală

Peste 1000 de finaliști ai Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” vor evolua în cadrul unei Gale organizate în scuarul Parlamentului. Aceștia vor fi acompaniați de Moldovan National Youth Orchestra, sub bagheta dirijorului Andriano Marian.

Festivalul-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam”, organizat la inițiativa dirijoarei de cor Elena Marian, își propune să descopere noi talente, precum și să promoveze tradițiile și dragostea de țară. Pe parcursul lunii august, s-au desfășurat cinci etape ale concursului în diverse regiuni ale țării. Gala finală a Festivalului-concurs va marca și începutul Săptămânii deschiderii parlamentare, organizată anual de instituția legislativă.

Festivalul-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” este la a treia ediție. Evenimentul face parte din Programul Național „Acces la cultură”, finanțat de Ministerul Culturii. Din raionul Criuleni la casting au participat doar trei persoane, iar din. r. Dubăsari -nimeni.



Accesul la concert va fi gratuit. La finalul Galei, toți participanții vor interpreta o piesă dedicată dragostei de țară și de neam. Printre participanții la concurs a fost Dragoș Iagun.

