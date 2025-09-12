CulturalDivertisment

Peste 1000 de finaliști ai Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” ne așteaptă la Gală

Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 13 septembrie, începând cu ora 17:00. Sunt invitați toți doritorii să îi asculte pe cei mai buni artiști – copii, tineri și maturi – selectați de un juriu notoriu.

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 12 septembrie 2025
9 1 minut pentru citire

Peste 1000 de finaliști ai Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” vor evolua în cadrul unei Gale organizate în scuarul Parlamentului. Aceștia vor fi acompaniați de Moldovan National Youth Orchestra, sub bagheta dirijorului Andriano Marian.

Festivalul-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam”, organizat la inițiativa dirijoarei de cor Elena Marian, își propune să descopere noi talente, precum și să promoveze tradițiile și dragostea de țară. Pe parcursul lunii august, s-au desfășurat cinci etape ale concursului în diverse regiuni ale țării. Gala finală a Festivalului-concurs va marca și începutul Săptămânii deschiderii parlamentare, organizată anual de instituția legislativă.

Festivalul-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” este la a treia ediție. Evenimentul face parte din Programul Național „Acces la cultură”, finanțat de Ministerul Culturii. Din raionul Criuleni la casting au participat doar trei persoane, iar din. r. Dubăsari -nimeni.

 Accesul la concert va fi gratuit. La finalul Galei, toți participanții vor interpreta o piesă dedicată dragostei de țară și de neam. Printre participanții la concurs  a fost  Dragoș Iagun.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 12 septembrie 2025
9 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Cimișeni și Mașcăuți vă așteaptă în ospeție, în acest week-end. Vezi ce vor serba

8 august 2025

„Acces la teatru”, pe 17 septembrie, în or. Criuleni

29 iulie 2025

Surprize pentru numismați

27 iulie 2025

Primele 10,5 mln lei din 2025, pentru „Acces la cultură”. Vezi calendarul evenimentelor

22 iulie 2025
Back to top button