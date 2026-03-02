Internațional

Peste 100 de cetățeni moldoveni, blocați în Orientul Mijlocii, au solicitat ajutorul Ambasadelor

După ce,sâmbătă, 28 februarie 2026 SUA și Israelul au atacat Iranul, situația în Orientul Mijlociu a escaladat, iar regimul de la Teheran a lansat mai multe atacuri asupra statelor din Golful Piersic. Mai mulți moldoveni au rămas blocați în regiune.

Drept urmare, la Ministerul Afacerilor Externe a fost activată celula de criză, pentru a monitoriza situația.

Opt cetățeni moldoveni din Israel au solicitat asistență consulară la misiunea diplomatică a Moldovei, anunță Ministerul Afacerilor Externe. La ambasada din Qatar, acreditată prin cumul și pentru Kuweit, au parvenit cinci solicitări privind asistența.

Diplomații de la ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite, acreditată prin cumul pentru Regatul Arabiei Saudite și Regatul Bahrain, au recepționat două solicitări. A fost vorba despre probleme care țin de cazare, iar chestiunile au fost soluționate.

Responsabilii au recepționat 96 de apeluri telefonice, fără a acorda intervenție consulară.

Moldovenilor aflați în Orientul Mijlociu li s-au acordat informații privind instrucțiunile de securitate, situația referitoare la accesibilitatea spațiului aerian și alte clarificări.

