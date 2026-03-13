Pescuitul a fost interzis pe porțiunea Naslavcea-Dubăsari a fluviului Nistru

Autoritățile au decis limitarea dreptului la pescuit în fluviul Nistru pe sectorul cuprins între satul Naslavcea și lacul de acumulare Dubăsari, începând cu 13 martie 2026 și până la 1 aprilie 2026. Măsura a fost dispusă printr-un ordin emis în baza Legii privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, precum și a prevederilor regulamentului de funcționare a Agenției de Mediu.

Potrivit documentului, restricția vizează pescuitul sportiv, amator și de agrement și a fost instituită în scopul protejării sănătății populației, în contextul situației de mediu de pe râul Nistru.

Controlul privind respectarea prevederilor ordinului va fi asigurat de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, iar persoanele care nu vor respecta restricțiile riscă sancțiuni conform legislației în vigoare.