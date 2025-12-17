Persoanele fizice pot procura bunuri confiscate

Guvernul a aprobat miercuri, 17 decembrie 2025 un nou regulament pentru eficientizarea administrării și valorificării bunurilor confiscate. Documentul include o serie de modificări și elemente de noutate menite să eficientizeze procesul de valorificare a bunurilor aflate la evidența Serviciului Fiscal de Stat.

Potrivit regulamentului, persoanele fizice sunt incluse în categoria subiecților care pot procura bunuri, în baza contractelor de vânzare-cumpărare, extinzând astfel cercul potențialilor cumpărători.

De asemenea, sunt stabilite modalitățile clare de evaluare și comercializare a bunurilor, prin vânzare directă, comerț de comision și licitație cu reducere, oferind un cadru procedural unitar și predictibil.

Regulamentul instituie termene clare de reevaluare a bunurilor și de aplicare a reducerilor de preț. Astfel, se propune reevaluarea prețurilor la fiecare 30 de zile lucrătoare, cu aplicarea unei reduceri de 20%, mecanism care până acum era posibil doar în cazul comerțului de comision.

În situația în care bunurile nu pot fi comercializate în termen de 150 de zile lucrătoare, acestea vor fi valorificate prin licitație cu reducere, cu posibilitatea diminuării prețului până la 50% din ultimul preț reevaluat.

Totodată, procedura de declarare a bunurilor fără stăpân este simplificată: acțiunea în instanță va fi necesară doar pentru bunurile supuse înregistrării într-un registru de publicitate, iar pentru celelalte bunuri, acestea vor fi considerate fără stăpân după expirarea termenului de 6 luni de la preluarea la evidență.

Prin aceste modificări se urmărește crearea unui cadru legal modern și eficient, care să permită accelerarea procesului de valorificare a bunurilor aflate în proprietatea statului, reducerea cheltuielilor administrative și asigurarea unei administrări transparente, în conformitate cu legislația în vigoare.