Persoanele de până la 15 ani prevalează în raioanele Ialoveni, Ungheni, Sîngerei, și Criuleni

Rezultatele finale ale Recensământului populației și locuințelor (RPL) din 2024 cu privire la caracteristicile demografice ale populației cu reședință obișnuită la data de referință a recensământului (8 aprilie 2024) prezentate de Biroul Național de Statistică relevă următoarele schimbări comparativ cu RPL 2014:

Ponderea populației feminine a constituit 52,8% din populația țării, în creștere cu 0,8 puncte procentuale (p.p.) față de RPL 2014 (52,0%);

La 100 persoane de sex feminin reveneau 89 persoane de sex masculin , comparativ cu 92 bărbați la 100 de femei în anul 2014;

Vârsta medie a populației la recensământul din 2024 a fost de 40,6 ani sau cu 3,1 ani mai mare decât la recensământul din 2014 (37,5 ani);

Indicele sarcinii demografice a constituit 79 persoane în vârstă inaptă de muncă la 100 de persoane în vârstă aptă de muncă, față de 62 de persoane la recensământul din 2014;

Ponderea populației care avea reședința obișnuită (locuia) în aceeași localitate în care s-au născut a constituit 65,1%;

Din totalul populației cu reședință obișnuită, 2 383,1 mii persoane sau 98,9% au deținut cetățenia Republicii Moldova , inclusiv cetățenia altui stat, în scădere cu 0,6 p.p. comparativ cu recensământul 2014;

În funcție de țara nașterii , populația țării în majoritatea absolută, de 2 301,0 mii persoane (sau 95,5%), era născută în Republica Moldova, și 106,7 mii persoane (sau 4,4%) erau născute în alte țări.

Persoanele căsătorite deţineau o pondere de 55,8% din totalul populaţiei în vârstă de 15 ani şi peste (comparativ cu 57,4% în 2014), persoanele niciodată căsătorite constituiau 23,6% (24,6%), cele văduve de 10,2% (12,2%) și cele divorţate de 10,4% (5,8%);

Ponderea femeilor care au născut 2 sau 3 copii s-a majorat cu 5,4 p.p. (de la 32,8% până la 38,3%) și, respectiv cu 2 p.p. (de la 13,4% până la 15,4%), în schimb, ponderea femeilor care nu au născut s-a redus cu 4,2 p.p.

Ponderea persoanelor apte de muncă

Structura populaţiei pe grupe de vârstă de interes din punct de vedere economic a înregistrat schimbări la toate cele trei categorii. Astfel, ponderea persoanelor apte de muncă3 (bărbaţii de 16-62 ani, femeile de 16-59 ani) a constituit 55,7% din total populație, fiind în scădere cu 9,0 p.p. în comparație cu 2014 (64,7%) .

Pentru ambele recensăminte din 2024 și 2014, populație aptă de muncă se va considera: bărbaţi în vârstă de 16-62 ani și femei în vârstă de 16-59 ani.

Cea mai mare pondere a populației sub vârsta aptă de muncă – de circa 22% revenea raioanelor Ialoveni, Ungheni, Sîngerei, și Criuleni, în mun. Chișinău proporția acestora fiind de 21,3%. Populația în vârstă aptă de muncă era cea mai numeroasă în mun. Chișinău (60,0% din populația municipiului) și mun. Bălți (56,5%) (Figura 5).

Pentru raioanele Basarabeasca, Drochia, Cimișlia, Briceni și Ocnița s-au înregistrat cele mai mari ponderi ale populației peste vârsta aptă de muncă – între 29,6% -30%, media pe țară constituind 23,7%, în timp ce în mun. Chișinău, ponderea acestui grup al populației era cea mai mică, constituind 18,8% din populația municipiului (Tabelul 2.4 din Anexă).

Figura 5. Distribuția populației raioanelor/municipiilor pe grupe de vârstă de interes

din punct de vedere economic, la recensământul din 2024,%

Indicele sarcinii demografice4 la recensământul din 2024 a constituit 79 persoane inapte de muncă (copii de 0-15 ani și persoane vârstnice, inclusiv de 60 ani și peste pentru femei și de 63 ani și peste pentru bărbați) la 100 de persoane în vârstă aptă de muncă (persoane de 16-59/62 ani), în timp ce în mediul rural acest indicator a constituit 85 de persoane.