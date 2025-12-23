Permisul de conducere de model nou va fi pus în circulație în anul 2026.

Miercuri, 23 decembrie 2025 Guvernul Republicii Moldova a aprobat noul model de permis de conducere.

Acesta va fi pus în circulație după îndeplinirea tuturor condițiilor tehnice necesare, dar nu mai târziu de 31 mai 2026.

Data exactă de la care cetățenii vor putea solicita noul permis va fi anunțată suplimentar de către Agenția Servicii Publice.