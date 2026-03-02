Permisele moldovenești pot fi preschimbate în Franța fără examene

Începând cu 1 martie 2026, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța pot preschimba permisul de conducere moldovenesc cu unul francez fără a susține examene teoretice sau practice, anunță Agenția Servicii Publice.

Facilitarea este valabilă pentru permisele de categoria B, destinate autoturismelor cu mai puțin de 10 locuri și cu masa totală de până la 3,5 tone. Documentele trebuie să fie emise de autoritățile moldovenești după data de 1 ianuarie 2020.

Măsura a devenit posibilă după finalizarea de către autoritățile franceze a procedurilor interne necesare punerii în aplicare a Acordului bilateral privind preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere semnat între cele două state.

Potrivit instituției, Republica Moldova mai are acorduri similare de recunoaștere și conversie a permiselor cu Letonia, Spania, Grecia, Israel, Turcia, Albania, Lituania, Italia, Marea Britanie și Irlanda de Nord.