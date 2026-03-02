Social

Permisele moldovenești pot fi preschimbate în Franța fără examene

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 2 martie 2026
20 1 minut pentru citire

Începând cu 1 martie 2026, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța pot preschimba permisul de conducere moldovenesc cu unul francez fără a susține examene teoretice sau practice, anunță Agenția Servicii Publice.

Facilitarea este valabilă pentru permisele de categoria B, destinate autoturismelor cu mai puțin de 10 locuri și cu masa totală de până la 3,5 tone. Documentele trebuie să fie emise de autoritățile moldovenești după data de 1 ianuarie 2020.

Măsura a devenit posibilă după finalizarea de către autoritățile franceze a procedurilor interne necesare punerii în aplicare a Acordului bilateral privind preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere semnat între cele două state.

Potrivit instituției, Republica Moldova mai are acorduri similare de recunoaștere și conversie a permiselor cu Letonia, Spania, Grecia, Israel, Turcia, Albania, Lituania, Italia, Marea Britanie și Irlanda de Nord.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 2 martie 2026
20 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Igor Grosu a fost la Criuleni, să comunice despre integrare, amalgamare, împădurire, alimentare

2 martie 2026

34 de ani de amintiri și așteptări

2 martie 2026

MAE: Celula de Criză monitorizează permanent evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu

1 martie 2026

Sistemul de Intrare/Ieșire al UE se extinde la noi puncte de frontieră din 2 martie 2026

1 martie 2026
Back to top button