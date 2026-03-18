Permisele de conducere moldovenești, recunoscute în Emiratele Arabe Unite

Photo of Est Curier Est Curier 18 martie 2026
Memorandumul de Înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind recunoașterea reciprocă și schimbul permiselor de conducere a intrat în vigoare la data de 17 martie 2026, anunță autoritățile.

Documentul, semnat pe 3 februarie 2026, permite cetățenilor Republicii Moldova să utilizeze permisul de conducere moldovenesc pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite în timpul șederilor temporare, fără a susține examene suplimentare, cu respectarea legislației locale.

Totodată, moldovenii care au reședință în Emiratele Arabe Unite își pot preschimba permisul de conducere cu unul emis de autoritățile locale pentru categoria B, fără a susține probe teoretice sau practice, în baza condițiilor stabilite.

Autoritățile subliniază că acordul are scopul de a simplifica procedurile administrative și de a facilita mobilitatea cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare.

Articole asemănătoare

MD-ALERT: Moldova va avea un sistem național de avertizare în situații de urgență

18 martie 2026

Pentru a achita cu facilități a primei de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă au mai rămas 13 zile

18 martie 2026

1800 de petiții către CNAM, în 2025. Pe ce s-au plâns petiționarii

17 martie 2026

Atenție consumatori: apeluri frauduloase în numele Premier Energy Distribution

17 martie 2026
