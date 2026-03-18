Permisele de conducere moldovenești, recunoscute în Emiratele Arabe Unite

Memorandumul de Înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind recunoașterea reciprocă și schimbul permiselor de conducere a intrat în vigoare la data de 17 martie 2026, anunță autoritățile.

Documentul, semnat pe 3 februarie 2026, permite cetățenilor Republicii Moldova să utilizeze permisul de conducere moldovenesc pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite în timpul șederilor temporare, fără a susține examene suplimentare, cu respectarea legislației locale.

Totodată, moldovenii care au reședință în Emiratele Arabe Unite își pot preschimba permisul de conducere cu unul emis de autoritățile locale pentru categoria B, fără a susține probe teoretice sau practice, în baza condițiilor stabilite.

Autoritățile subliniază că acordul are scopul de a simplifica procedurile administrative și de a facilita mobilitatea cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare.