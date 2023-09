Permis de conducere valabil 2 ani pentru începători

Propunerea a fost anunțată în Parlament de către directorul adjunct al Agenției Servicii Publice.

Iurie Cristea: „Ca propunere este să încercăm să eliberăm permise de conducere, cu termen de valabilitate doi ani cu toate restricțiile aplicate. Viteza – doar până la 40 sau 60 cât e acolo. În cazul în care în acești doi ani, conducătorul auto nu are puncte de penalizare, s-a dovedit a fi unul corect, frumos și așa mai departe, atunci i se prelungește i se oferă permis de conducere deja stabil.”

Propunerea Agenției Servicii Publice privind introducerea unui permis de conducere valabil doar doi ani, pentru începători, este susținută de către experții auto. Aceștia spun că regulile de circulație trebuie să fie respectate din chiar primul an de șoferie, nu din al doilea sau al treilea. Cei vizați direct sunt doar parțial de acord cu propunerea ASP, transmite jurnaltv

Viitorii șoferi ar putea obține, după cursul obligatoriu de instruire, un permis de conducere valabil doi ani. Dacă proaspătul șofer e disciplinat și nu încalcă regulile de circulație în acești doi ani, perioada de valabilitate a permisului va fi prelungită până la zece ani. Opiniile s-au împărțit.

Experții din domeniu spun că propunerea este binevenită.

ILIE BRICICARU, expert auto: „El este util din punctul meu de vedere, fiindcă practic pune presiune pe cel care a obținut permisul de conducere în primul an, fiindcă regula se aplică primul an, nu doi, nu trei. Un an de zile în care acest conducător auto este pus între niște limite de circulație.”

LEONID SAHARNEAN, instructor auto: „Ar fi bine ca să fie pe doi ani, pentru că în timpul acesta omul se verifică, are accidente, nu are accidente. După cum vedem, mulți tineri, mai ales care au o vârstă de 20 de ani, își iau avântul, fac multe încălcări.”

Potrivit Agenției Servicii Publice, rata medie de susținere a examenului din prima tentativă la proba practică, la categoria „B”, este de 20 de procente. În opinia autorității, odată cu modificarea regulamentului va fi mai ușor de identificat pe șoferii, care reprezintă un pericol pe șosea.