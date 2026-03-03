Social

Pericol pe Nistru: Gheață instabilă în zona Molovata-Oxentea

Sursa foto: IP Dubăsari

Inspectoratul de Poliție Dubăsari anunță că marți, 3 martie 2026, stratul de gheață de pe Nistru a fost spart în zona adiacentă localităților Molovata Nouă, Molovata și Oxentea.

În acest context, oamenii legii avertizează cetățenii să evite deplasarea pe porțiunile de gheață rămase la mal și să nu pășească pe suprafața înghețată, chiar dacă aceasta pare solidă. De asemenea, populația este îndemnată să respecte indicatoarele de avertizare, să supravegheze permanent minorii și să manifeste prudență sporită în apropierea râului.

Potrivit poliției, în această perioadă gheața este instabilă și poate ceda în orice moment, existând un risc major pentru viața și sănătatea persoanelor.

În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.

