Pericol Excepțional de Incendiu cu Caracter Natural

În acest context,colaboratorii IGSU vin cu un set de recomandări pentru prevenirea incendiilor de vegetație.

În condiții de vânt și temperaturi ridicate, orice sursă de aprindere poate declanșa incendii de proporții.

Cetățenii sunt îndemnați să dea dovadă de responsabilitate, respectând următoarele recomandări:

Nu dați foc vegetației uscate sau resturilor menajere în spații deschise;

Nu aruncați mucuri de țigară, chibrituri aprinse sau alte obiecte inflamabile în apropierea zonelor împădurite sau pe terenuri cu vegetație uscată;

Manifestați o vigilență sporită în timpul activităților de recreere în păduri sau zone forestiere, mai ales atunci când folosiți focul deschis (ruguri, grătare, mangal). Asigurați-vă că focul este complet stins la finalul activităților și înainte de părăsirea zonei ;

Supravegheați permanent copiii și nu le permiteți să se joace cu focul.

În caz de situații de risc sau urgențe, apelați imediat Serviciul 112.

Potrivit datelor statistice, de la începutul anului 2025 și până la 6 august au fost înregistrate 3362 incendii de vegetație, fiind compromise 3672 hectare de teren.