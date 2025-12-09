Incidente

Percheziții masive în dosar de corupție privind permisele auto

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 9 decembrie 2025
66 1 minut pentru citire

Ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA), alături de procurorii municipiului Chișinău, au demarat o operațiune ce include peste 30 de percheziții într-un dosar penal ce vizează corupția la eliberarea permiselor de conducere. 

Ancheta este legată de o schemă de corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență, privind circa 23 de persoane, printre care candidați la obținerea permisului și examinatorii de la direcția auto „Ungheni”. Suspecții sunt acuzați că ar fi cerut și primit sume de 500 – 700 de euro pentru a facilita promovarea examenelor teoretice și practice. 

În acest context, o persoană a fost deja reținută, în timp ce restul sunt cercetate și urmează să fie audiate. Autoritățile anticorupție continuă acțiunile de urmărire penală pentru a documenta întreg lanțul infracțional. 

Conducerea instituțiilor implicate și reprezentanții legii nu au făcut public numele persoanelor vizate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 9 decembrie 2025
66 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

A băgat benzină în sobă și a provocat o deflagrație

9 decembrie 2025

Bărbat de 64 de ani, găsit decedat lângă o stație PECO din Criuleni

8 decembrie 2025

ANSA distruge un nou lot de ceai importat, produs neconform cu normele de siguranță alimentară

8 decembrie 2025

„Nimic de declarat”, dar cu valiza plină 422 de pachete de țigări depistate la vama aeroportului

4 decembrie 2025
Back to top button