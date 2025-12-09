Percheziții masive în dosar de corupție privind permisele auto

Ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA), alături de procurorii municipiului Chișinău, au demarat o operațiune ce include peste 30 de percheziții într-un dosar penal ce vizează corupția la eliberarea permiselor de conducere.

Ancheta este legată de o schemă de corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență, privind circa 23 de persoane, printre care candidați la obținerea permisului și examinatorii de la direcția auto „Ungheni”. Suspecții sunt acuzați că ar fi cerut și primit sume de 500 – 700 de euro pentru a facilita promovarea examenelor teoretice și practice.

În acest context, o persoană a fost deja reținută, în timp ce restul sunt cercetate și urmează să fie audiate. Autoritățile anticorupție continuă acțiunile de urmărire penală pentru a documenta întreg lanțul infracțional.

Conducerea instituțiilor implicate și reprezentanții legii nu au făcut public numele persoanelor vizate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.