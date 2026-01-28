Percheziții la vămile Leușeni și Cahul: șapte angajați, reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție sistemică

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la posturile vamale Leușeni-Albița și Cahul-Oancea, într-o cauză ce vizează fapte de corupție sistemică. Șapte funcționari vamali au fost reținuți pentru 72 de ore.

Potrivit CNA, cei vizați ar fi pretins și primit în mod repetat bani de la transportatori de pasageri și colete, sume care ar fi ajuns până la 1.000 de euro, pentru ca anumite mijloace de transport să nu fie supuse controlului vamal și pentru a permite introducerea în Republica Moldova a unor mărfuri fără vămuire.

Instituția mai precizează că au fost documentate mai multe episoade de pretindere și primire a banilor, inclusiv situații în care mijloacele bănești ar fi fost transmise sub controlul organului de urmărire penală. În urma perchezițiilor, cei șapte figuranți urmează să fie audiați și plasați în izolator, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, până la o hotărâre definitivă a instanței.