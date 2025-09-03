Percheziții la o instituție de învățământ privată

Acțiunile au avut loc în cadrul cauzei penale pornită în luna mai 2025 de către PCCOCS, în temeiul bănuielii rezonabile privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
În cadrul perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, laptop, iPad, telefon mobil precum și mijloace bănești, în sumă de 1 260 000 lei, 41 665 euro și 6 970 dolari SUA.
Investigațiile sunt în desfășurare, urmând a fi identificate toate persoanele implicate și aplicate măsurile legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor.
Persoanele figurante beneficiază de prezumția nevinovăției.