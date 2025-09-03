Poliţie

Percheziții la o instituție de învățământ privată

Bănuieli de prejudicierea Bugetului public național cu peste 11 milioane lei.

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 3 septembrie 2025
2 Mai puțin de un minut

Acțiunile au avut loc în cadrul cauzei penale pornită în luna mai 2025 de către PCCOCS, în temeiul bănuielii rezonabile privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, laptop, iPad, telefon mobil precum și mijloace bănești, în sumă de 1 260 000 lei, 41 665 euro și 6 970 dolari SUA.

Investigațiile sunt în desfășurare, urmând a fi identificate toate persoanele implicate și aplicate măsurile legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor.

Persoanele figurante beneficiază de prezumția nevinovăției.

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 3 septembrie 2025
2 Mai puțin de un minut

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Cu drona nu ieși la o bere

21 august 2025

Nu mai cereți legitimația polițistului

19 august 2025

Șapte ani au tăinuit omorul

14 august 2025

Schema cu mașini din SUA pentru ucraineni a fost deconspirată în Moldova

9 august 2025
Back to top button