Percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor pentru împădurire la o întreprindere silvică

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii și cu sprijinul Agenției „Moldsilva”, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează presupusa delapidare a fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. Descinderile au loc în privința factorilor de decizie ai Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara”.

Potrivit materialelor acumulate, în perioada noiembrie 2024-prezent, directorul instituției și contabila-șefă ar fi pus în aplicare, acționând de comun acord și folosindu-se de funcțiile deținute, o schemă de sustragere sistematică a mijloacelor financiare destinate lucrărilor de împădurire. Ancheta indică faptul că suspecții ar fi organizat angajări fictive pentru lucrări de plantare a puieților și împădurire a terenurilor incluse în programul finanțat de Ministerul Mediului, sumele fiind achitate din buget fără ca serviciile să fie prestate efectiv.

Verificările efectuate în teren ar fi constatat lipsa lucrărilor de împădurire pe o suprafață de aproximativ 60 de hectare, prejudiciul estimativ ridicându-se la circa 4 milioane de lei. Totodată, anchetatorii susțin că au fost documentate cazuri de utilizare a bunurilor întreprinderii în scopuri personale, cheltuielile de întreținere și reparație fiind suportate din resursele instituției.

În urma perchezițiilor efectuate la sediile de serviciu, domiciliile și automobilele persoanelor vizate, oamenii legii au ridicat probe considerate relevante pentru cauza penală. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.

Autoritățile reamintesc că orice persoană beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.