Percheziție la Cimișlia: Dispozitive pentru consum de droguri și substanțe vegetale ridicate dintr-un apartament

Poliția din Cimișlia a efectuat o percheziție autorizată într-un apartament, în urma unei informații operative privind funcționarea unei locații utilizate pentru consumul de droguri.

În interiorul locuinței, deținută de un bărbat de 41 de ani, oamenii legii au descoperit mai multe dispozitive artizanale destinate consumului de substanțe interzise, precum și o pungă cu masă vegetală uscată, vizibil asemănătoare marijuanei. Toate materialele confiscate au fost trimise pentru expertiză judiciară.

Potrivit legislației în vigoare, persoana implicată riscă o pedeapsă cu închisoare cuprinsă între 2 și 6 ani.

Poliția anunță că investigațiile continuă pentru a stabili circumstanțele complete ale cazului și pentru a identifica eventualele persoane implicate.

