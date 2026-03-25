Pe lângă indexare, și un adaos de 51,33 lei pentru pensionari

Din 1 aprilie 2026, pensiile vor fi indexate cu 6,84%. În plus, acestea vor fi majorate cu o sumă fixă de 51,33 de lei, conform proiectului examinat de Guvern în ședința de miercuri, 25 martie, 2026.

Scopul indexării este actualizarea periodică a mărimii pensiilor și altor prestații sociale, care este specifică prin caracterul său anual, permanent și obligatoriu. Indexării sunt supuse toate categoriile de pensii, indiferent de tipul acestora.

Coeficientul de indexare constituie rata inflației la sfârșitul anului precedent, exprimată prin creșterea prețurilor de consum în luna decembrie a anului respectiv față de aceeași lună a anului premergător.

Potrivit deciziei, după indexare, pensia minimă pentru limită de vârstă va fi de 3264,66 lei, pensia minimă pentru limită de vârstă pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 40 de ani – 3525,72 lei.

În același timp, cuantumul pensiei minime de dizabilitate va fi de 2448,5 de lei în cazul unei dizabilități severe, 2285,26 de lei în cazul unei dizabilități accentuate și 1632,33 de lei în cazul unei dizabilități medii.

Pentru indexarea prestațiilor sociale este nevoie de 2 019 723, 1 mii lei, dintre care cheltuielile din mijloacele bugetului de asigurări sociale de stat constituie 1 505 527, 5 mii lei, iar din mijloacele bugetului de stat – 514 195, 6 mii lei.

Pentru majorarea pensiilor, de la 1 aprilie 2026, cu 51,33 lei sunt necesari 300 833,8 mii lei.