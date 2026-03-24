Pe 31 martie expiră al doilea apel de finanțare

Comunitățile din arealul Parcului Național „Orhei”, care include 18 localități: Donici, Ghetlova, Ivancea, Morozeni, Neculăieuca, Peresecina, Pohorniceni, Puțintei, Seliște, Teleșeu, Trebujeni, Vatici, Mașcăuți, Codreanca, Romănești, Țigănești și Bravicea, precum și localitățile Lozova și Micleușeni, situate în apropierea Rezervației Naturale „Codrii” pot obține finanțare de până la 57.000 de lei pentru proiecte de reabilitare a habitatelor.

Banii pot fi folosiți pentru amenajarea izvoarelor, reabilitarea perdelelor forestiere, îmbunătățirea gestionării deșeurilor, dar și alte măsuri de conservare a biodiversității. Sprijinul este oferit de Asociația Obștească EcoContact în cadrul proiectului „Îmbunătățirea managementului ariilor protejate din Republica Moldova prin dezvoltarea instituțională, consolidarea capacităților și reabilitarea habitatelor”.

Tatiana Gumene, comunicatoarea AO EcoContact, a declarat că programul urmărește restaurarea habitatelor naturale și reducerea presiunilor asupra ecosistemelor din comunitățile aflate în apropierea ariilor protejate. Intervențiile vizează, în special refacerea surselor de apă, a vegetației și a altor elemente naturale degradate, dar și măsuri precum gestionarea deșeurilor sau prevenirea efectelor dezastrelor naturale.

Lista măsurilor de reabilitare a habitatelor eligibile pentru finanțare include:
– amenajarea și/sau reabilitarea izvoarelor;
– pașaportizarea surselor de apă potabilă (fântâni sau izvoare);
– revitalizarea corpurilor de apă;
– revitalizarea porțiunilor de pârâu;
– implementarea amenajamentelor silvo-pastorale;
– măsuri de protecție împotriva dezastrelor naturale;
– măsuri pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor și a resturilor vegetale;
– măsuri de conservare și reabilitare a biodiversității și a ariilor naturale protejate;
– reabilitarea perdelelor forestiere și a coridoarelor ecologice;
– gestionarea apelor pluviale;
– extinderea suprafețelor zonelor inundabile;
– reintroducerea speciilor native (în conformitate cu directivele UE);
– extinderea spațiilor verzi.

Durata de implementare a măsurilor de reabilitare nu trebuie să depășească șase luni, iar toate intervențiile trebuie finalizate cel târziu până în septembrie 2026. Fiecare autoritate publică locală poate depune o singură propunere de proiect.
Termenul limită pentru depunerea propunerilor este 31 martie 2026.

Autoritățile interesate pot consulta pagina EcoContact pentru detalii privind condițiile de participare și actele necesare pentru dosarul de aplicare.

Apelul curent reprezintă a doua faza a programului. În prima etapă, zece autorități publice locale au depus 15 propuneri de intervenție, dintre care șase au fost selectate pentru implementare.

