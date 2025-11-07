Poliţie

Patru percheziții la Brănești

Un grup infracțional, format din autorități criminale aflate în detenție, care sunt implicate în procesul de acumulare a mijloacelor financiare, în „casieria grupării”, pentru susținerea organizaţiei criminale, a fost destructurat de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu  procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Leova, angajaților ANP și DDS ,,Pantera

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 7 noiembrie 2025
3 1 minut pentru citire

 

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, au fost efectuate patru percheziții în  Penitenciarul  nr.18 – (Brănești),  membri ai organizații criminale „Kitaeț” cu sfera de influență în instituțiile penitenciare din Republica Moldova, care sunt bănuiți în acumularea mijloacelor financiare şi altor bunuri pentru susținerea și dezvoltarea fondului organizaţiei criminale.

Astfel, de la patru deținuți cu vârsta cuprinsă între 22 și 35  de ani,  au fost ridicate mai multe obiecte relevante anchetei. 

În rezultat, deținuții din Penitenciarul nr. 18 – Brănești, urmează a fi recunoscuți în calitate de bănuiți în comiterea infracțiunilor de creare și conducere a unei organizații criminale și transmiterea obiectelor interzise persoanelor deținute ( art. 284 și 322 din Codul penal). 

În continuare, ofițerii de investigație întreprind măsuri pentru a stabili toate persoanele implicate, precum și victimele care au suferit în urma acțiunilor infracționale ale grupului.

https://youtu.be/YOzyZ3WNpfM

 

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 7 noiembrie 2025
3 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

TUX Moldova – cinci persoane, inclusiv lideri ai platformei, reținute după percheziții

6 noiembrie 2025

Încă un grup specializat în investiții fictive a fost destructurat

3 noiembrie 2025

Aprindeți luminile

1 noiembrie 2025

Circulația rutieră va fi suspendată lângă Ivancea

21 octombrie 2025
Back to top button