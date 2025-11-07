Patru percheziții la Brănești

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, au fost efectuate patru percheziții în Penitenciarul nr.18 – (Brănești), membri ai organizații criminale „Kitaeț” cu sfera de influență în instituțiile penitenciare din Republica Moldova, care sunt bănuiți în acumularea mijloacelor financiare şi altor bunuri pentru susținerea și dezvoltarea fondului organizaţiei criminale.

Astfel, de la patru deținuți cu vârsta cuprinsă între 22 și 35 de ani, au fost ridicate mai multe obiecte relevante anchetei.

În rezultat, deținuții din Penitenciarul nr. 18 – Brănești, urmează a fi recunoscuți în calitate de bănuiți în comiterea infracțiunilor de creare și conducere a unei organizații criminale și transmiterea obiectelor interzise persoanelor deținute ( art. 284 și 322 din Codul penal).

În continuare, ofițerii de investigație întreprind măsuri pentru a stabili toate persoanele implicate, precum și victimele care au suferit în urma acțiunilor infracționale ale grupului.

https://youtu.be/YOzyZ3WNpfM