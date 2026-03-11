Ecologic

Pata de petrol nu va ajunge în lacul de acumulare Dubăsari

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat miercuri, 11 martie 2026, în cadrul conferinței matinale de presă că:

„În următoarele ore va fi instalat un filtru, un bond de captare în zona Cosăuți-Imapol, ca să putem aduna și colecta toate cele deșeuri. Ar fi vorba despre o tonă jumătate de produs petrolier”.

Amintim că în ziua de 10 martie 2026 a fost semnalată apariția  unor pete uleioase în amonte de localitatea Naslavcea, iar autoritățile au activat protocoalele de coordonare interinstituțională, în baza informațiilor preliminare despre o posibilă poluare a râului Nistru.

Potrivit datelor preliminare ar fi vorba despre o posibilă poluare în urma deversării în amontele râului Nistru. Instituțiile din Republica Moldova au preluat analize pentru a determina cu exactitate natura substanțelor și concentrația acestora în apă.

În acest context, Ministerul Mediului, în calitate de autoritate responsabilă de bază, împreună cu alte instituții competente din domeniu: Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, asigură monitorizarea continuă a situației (24/24) și au prelevat probe de apă din mai multe puncte ale râului Nistru.

Primele evaluări indică faptul că nivelul de oxigen din apă se încadrează în limite normale, însă rezultatele finale ale analizelor de laborator vor confirma impactul exact.

