PAS își ajustează echipa parlamentară, iar două mandate din „Partidul Nostru” devin vacante

Mai mulți deputați ai PAS își încheie mandatele pentru a reveni la profesiile anterioare, în urma unei ședințe interne a fracțiunii ținută înaintea plenului. În discuțiile conducerii au fost nominalizați Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Drăgănel. Mesajul Președintele PAS, Igor Grosu a subliniat că decizia vine după „multe discuții” și că obiectivul integrării europene rămâne neschimbat, însoțit de mulțumiri pentru activitatea lor. 

Separat, două demisii în „Partidul Nostru”. În ședința de astăzi a Comisiei juridice, s-a luat act de demisiile deputatelor Nina Cereteu și Stela Onuțu, alese anterior primari la Drochia și Glodeni. Conform listei de supleanți, locurile lor ar urma să fie ocupate de Constantin Cuiumju (neafiliat politic) și Alexandr Severin (primar de Fălești, membru „Partidul Nostru”). 

