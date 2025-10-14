PAS a găsit un candidat pentru funcția de prim-ministru: economist, neimplicat anterior în politică

După ce numele lui Alexandru Munteanu s-a aflat „pe surse”, președintele PAS, Igor Grosu, a făcut anunțul care confirmă că partidul a identificat un candidat la funcția de prim-ministru, dar va merge cu propunerea după ce Curtea Constituțională va emite decizia de validare a rezultatelor alegerilor din 28 septembrie 2025. Igor Grosu prezintă datele biografice ale candidatului care va fi propus, pe pagina sa din Facebook:

„PAS va aștepta validarea mandatelor de deputat de către CC și convocarea ședinței Parlamentului de către Președinta Sandu, iar după constituirea fracțiunilor parlamentare, vom merge la Președintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru.