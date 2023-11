“Participăm numai pentru locul întâi”

Acesta este motto-ul tinerilor din echipele de fotbal din s. Ustia, r-nul Dubăsari, care săptămânal, dedică insistent, nouă ore, în trei zile diferite pentru a-și palpa visul, indiferent de timpul de afară. Adesea, pe fețele copiilor se citește epuizare, după un antrenament lung de trei ore, dar nimic nu e mai valoros decât verva cu care joacă aceștia și bucuria nemărginită pe care le-o oferă jocul și rezultatele lui.

Echipele de fotbal pentru juniori au apărut cu doi ani jumătate în urmă datorită antrenorului de fotbal, de la școala sportivă Dubăsari, Andrei Negara, care a observat potențialul micilor sportivi în cadrul turneelor organizate exact cu acest scop: de a selecta copii talentați pentru a forma o echipă de durată.

Astfel douăzeci și doi de copii, reprezentând două categorii de vârstă: născuți în anii 2011-2012 și respectiv 2013-2014. Deși, sunt două grupe, aceștia se pregătesc împreună.

Rezultatele și entuziasmul copiilor îi determină pe părinți să-și aducă odraslele și din alte localități pentru antrenamente: Mașcăuți, Criuleni, Cocieri, Doroțcaia, Pîrîta.

Antrenorul are numai cuvinte bune pentru discipoli. După spusele lui fotbaliștii juniori sunt extrem de responsabili, respectuoși față de adulți.

Elevii confesează că dragostea lor pentru fotbal crește mai mult când îl urmăresc pe antrenor jucând, din această cauză de fiecare dată se dedică tot mai mult, trup și suflet, pentru a juca la fel de bine ca domnul Negara sau chiar, sfios recunosc, că speră să-l întreacă cândva. Interesul lor sporit apare din atitudinea afabilă a antrenorului, de asemenea, domnul Negara relevă că grija față de copii este reciprocă nu doar din partea părinților, echipa este precum o mare familie, unde există o conexiune profundă de respect și devotament.

Părinții susțin aceste ocupații ale copiilor și speră că aceștia vor reuși să se afirme, după cum își doresc.

Eleonora Andreev zice: ”Sala de sport din incinta Casei de cultura este amenajată bine. Este curată si îngrijită. Dacă nu greșesc iarna sala se încălzește. Terenul se sport al satului însă, are nevoie de renovare și adaptare la condițiile necesare. Copiii iubesc să joace fotbal, iar părinții îi susțin și ii motivează după posibilități sa continuă antrenamentele. Plus au un antrenor care îi motivează foarte mult prin diverse activități, chiar în afara orele de antrenament, sa le creeze condiții bune și atrăgătoare.”

Maria Chirilov spune ”Suntem foarte mulțumiți ,mai ales având antrenorul un profesionist, care se dedică în totalitate meseriei și copiilor. S-au creat condiții cât de cât bune , pentru ca copiii să se antreneze. Echipa este dotată cu inventar sportiv necesar, echipament. La necesitate, ne implicăm și noi părinții în măsura posibilităților. Cea mai mare necesitate la moment, ar fi amenajarea terenului natural de fotbal, care nu corespunde cerințelor. Este un sport interesant, care i-a atras mereu pe copii. Antrenorul, organizează antrenamentele de fiecare dată diferit, le demonstrează diferite exerciții, tehnici de joc, astfel, trezindu-le interes și mai mare. Meciurile amicale, cele din cadrul campionatului și mai ales cele în care înving, îi motivează și mai mult sa continue.“

Adelina Chirilov vrea să devină fotbalistă:

“Joc de la 7 ani. Și îmi place sa joc, fiindcă m-a motivat jocul. Mă încarc cu energie când joc. Îmi place să vin la antrenamente, pentru ca mă gândesc la viitor și vreau să devin o fotbalistă.”

Alina Crăciun la fel este pasionată de fotbal:

“Eu la fel joc de la 7-8 ani. Mă înțeleg mai deja bine cu băieții. Îmi place foarte mult că avem un antrenor de treabă, care nu prea strigă la noi. Întotdeauna ne ajută la meciuri, ne încurajează nu doar pentru că suntem unicele fete din echipă.”

Cristi Guvir joacă fotbal de la 9 ani:

“Ne place să jucam fotbal, pentru ca e un hobby care ne dă energie și mă scoate din casă. Este o activitate interesanta, sportivă, preferată pentru mine di. “

Ady Cojocaru la fel declară:

“Joc de la 8 ani, chiar dacă obosesc când joc, sunt motivat și îmi place.”

Antrenorul Andrei Negară recunoaște, că fără de aportul financiar și emoțional al părinților, copiii nu ar fi obținut rezultate. Părinții asigură echipele cu toate lucrurile indispensabile pornind de la vestimentație, încălțăminte până la transport pentru deplasări. Receptivitatea și implicarea acestora le-au dat aripi copiilor. Cu toate astea, în pofida lucrurilor îmbucurătoare, un obstacol în creșterea profesională a sportivilor e lipsa spațiului adecvat pentru antrenamente. Iarna antrenamentele au loc în sala sportivă, totuși 70% din timp, mai exact primăvara, vara și toamna, antrenamentele se desfășoară pe lamentabilul teren existent de fotbal, care fiind zgrunțuros este anevoios de parcurs și alergat. Din lipsa de condiții ustienii primesc în cadrul meciurilor de răspuns adversarii pe terenul de fotbal din Criuleni. Relieful problematic nu este unicul impediment factual. Sunt necesare și porți de joc bune, condiții pentru arbitru, vestiare pentru copii, ș.a. Soluționarea acestor probleme și obținerea unui teren artificial pentru a găzdui meciurile acasă, ar asigura comoditatea copiilor, părinților și al spectatorilor. Ba mai mult de atât, antrenorul este ferm convins că și numeric echipa s-ar mări. Momentan, rezultatele echipelor se aproximează în jurul a zece cupe câștigate. Succesele echipei se rezumă la turneele câștigate între satele vecine cu s. Ustia, dar aceștia se antrenează asiduu cu scopul de a ajunge, cât mai curând, la etapa următoare, la Campionatul Moldovei la fotbal mare.

În decursul a doi ani, sportivii mici, anul nașterii 2013-2014 și cei din 2011-2012, au reușit să joace pe un teren mare de 11:11, la Campionatul Moldovei, liga A, în zona Est, reprezentând școala sportivă Dubăsari. Iar la etapa tur-retur, după primul tur au obținut locul întâi, câștigând șase meciuri.

Gabriela Bradu, stagiara redacției „Est-Curier”

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.