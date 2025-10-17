Parlamentul se va convoca în prima ședință/ Decret prezidențial (doc)

Prima ședință a Parlamentului nou ales va avea loc la 22 octombrie, cu începere de la ora 10.00.

Președinta Maia Sandu a semnat Decretul în dimineața acestei zile.

Conform art 1(5) din Regulamentul Parlamentului, Parlamentul nou-ales se întruneşte în şedinţa de constituire la convocarea Preşedintelui Republicii Moldova în cel mult 30 de zile de la alegeri, dacă au fost aleşi cel puţin 2/3 din numărul total al deputaţilor.

Conform art. 2 (1), ședinţa de constituire a Parlamentului nou-ales este prezidată de cel mai în vârstă deputat, ulterior, după alegere, de Preşedintele sau de unul dintre vicepreşedinţii Parlamentului. Cel mai probabil, Vladimir Voronin va fi cel care va prezida prima ședință, el având 84 de ani.

Preşedintele ședinței de constiuire oferă cuvânt Preşedintelui Curţii Constituţionale pentru prezentarea raportului privind rezultatele alegerii Parlamentului şi validarea mandatelor deputaţilor aleşi.

Parlamentul se consideră legal constituit din data şedinţei de constituire.

Urmează constituirea fracțiunilor, care vor propune candidați pentru funcția de președinte al Parlamentului. Acesta va fi ales prin vot secret de majoritate. La fel, fracțiunile vor propune vicepreședinți, aleși cu votul majorității deputaților.