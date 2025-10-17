Est-CurierPolitic

Parlamentul se va convoca în prima ședință/ Decret prezidențial (doc)

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 17 octombrie 2025
29 1 minut pentru citire

Prima ședință a Parlamentului nou ales va avea loc la 22 octombrie, cu începere de la ora 10.00.

Președinta Maia Sandu a semnat Decretul în dimineața acestei zile.

Conform art 1(5) din Regulamentul Parlamentului, Parlamentul nou-ales se întruneşte în şedinţa de constituire la convocarea Preşedintelui Republicii Moldova în cel mult 30 de zile de la alegeri, dacă au fost aleşi cel puţin 2/3 din numărul total al deputaţilor.

Conform art. 2 (1), ședinţa de constituire a Parlamentului nou-ales este prezidată de cel mai în vârstă deputat, ulterior, după alegere, de Preşedintele sau de unul dintre vicepreşedinţii Parlamentului. Cel mai probabil, Vladimir Voronin va fi cel care va prezida prima ședință, el având 84 de ani. 

Preşedintele ședinței de constiuire oferă cuvânt Preşedintelui Curţii Constituţionale pentru prezentarea raportului privind rezultatele alegerii Parlamentului şi validarea mandatelor deputaţilor aleşi.

Parlamentul se consideră legal constituit din data şedinţei de constituire.

Urmează constituirea fracțiunilor, care vor propune candidați pentru funcția de președinte al Parlamentului. Acesta va fi ales prin vot secret de majoritate. La fel, fracțiunile vor propune vicepreședinți, aleși cu votul majorității deputaților. 

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 17 octombrie 2025
29 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Mulțumirile și regretele miniștrilor protecției sociale, care au lucrat în guvernele numite de PAS

17 octombrie 2025

Un bloc cu 9 nivele din București, avariat de o deflagrație. Ar fi cel puțin 10 pătimiți

17 octombrie 2025

Număr record de donatori de sânge la Slobozia-Dușca

16 octombrie 2025

O persoană a decedat, în r. Orhei, în urma unei infecții alimentare. Precizările ANSP

16 octombrie 2025
Back to top button