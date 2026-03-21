Parlamentul a votat în primă lectură retragerea Republicii Moldova din organele statutare ale CSI

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, în primă lectură, denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente (CSI), a Protocolului aferent și a Statutului organizației, marcând un nou pas în procesul de distanțare de structurile postsovietice.

Inițiativa aparține Ministerului Afacerilor Externe, care argumentează că principiile fundamentale ale CSI nu mai sunt respectate. Printre acestea se numără recunoașterea integrității teritoriale și inviolabilitatea frontierelor, încălcate, potrivit autorităților, de acțiunile Federației Ruse în Ucraina, Georgia și prin prezența militară ilegală pe teritoriul Republicii Moldova.

Autoritățile susțin că retragerea din CSI este o măsură firească în contextul obiectivului strategic de aderare la Uniunea Europeană și al alinierii politicilor naționale la standardele comunitare.

Acordul de constituire a CSI a fost semnat în decembrie 1991 de 11 foste republici sovietice, inclusiv Republica Moldova, având drept scop consfințirea destrămării URSS și crearea unui cadru de cooperare între statele membre. Statutul organizației, adoptat în 1993, stabilește principiile de funcționare ale Comunității.

Potrivit estimărilor, denunțarea acordurilor va genera economii de circa 3,1 milioane de lei anual la bugetul de stat, reprezentând contribuțiile către CSI. În același timp, relațiile cu statele membre vor continua pe bază bilaterală și multilaterală, iar Republica Moldova va rămâne parte la unele tratate din domeniile economic și social.

Până în prezent, Republica Moldova a denunțat aproximativ 70 de acorduri încheiate în cadrul CSI, în cadrul unui proces amplu de ajustare legislativă și economică la normele Uniunii Europene.

Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua.