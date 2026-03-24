Parlamentul a instituit starea de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat proiectul de hotărâre privind instituirea stării de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 25 martie 2026. Documentul a fost votat de 72 de deputați.

Măsura a fost propusă de Guvern, după ce principala linie electrică de alimentare a țării, Vulcănești-Isaccea, a fost deconectată în urma atacurilor Federației Ruse asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina. Potrivit autorităților, deși consumatorii sunt asigurați, deocamdată, cu energie din surse interne și din importuri realizate pe rute alternative, inclusiv prin cele patru linii electrice de interconexiune de 110 kV cu România, situația rămâne critică.

În plenul Parlamentului, prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că instituirea stării de urgență va permite autorităților să intervină rapid și coordonat pentru protejarea securității energetice a țării și a cetățenilor. Șeful Executivului a făcut apel la populație să consume energia în mod rațional, să evite consumul inutil, în special în orele de vârf, și să se informeze doar din surse oficiale.

Pe durata stării de urgență, Guvernul va putea adopta măsuri urgente pentru asigurarea cu resurse energetice și echipamente necesare infrastructurii energetice. Totodată, autoritățile vor putea aloca mijloace financiare suplimentare pentru achiziția de energie și echipamente, iar, la necesitate, vor putea introduce măsuri de raționalizare a consumului. De asemenea, unii operatori economici ar putea fi obligați să limiteze furnizarea unor bunuri și servicii, inclusiv în ceea ce privește importul sau exportul, dacă o asemenea decizie va contribui la reducerea efectelor crizei.

În următoarele 60 de zile, întreprinderile din sectorul energetic vor avea competențe extinse pentru a procura, produce, transporta, distribui și furniza resurse energetice pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În același timp, mijloacele de informare în masă vor avea obligația să informeze populația despre cauzele și amploarea situației de urgență.

Actele adoptate de Guvern pe perioada stării de urgență vor avea caracter executoriu pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, agenții economici, instituțiile publice, precum și pentru cetățenii și persoanele aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

Linia electrică aeriană Vulcănești-Isaccea este una dintre cele mai importante artere de import a energiei electrice pentru Republica Moldova, asigurând aproximativ 70% din consumul total al țării. În urma deconectării acesteia, autoritățile estimează că, începând cu 25 martie, deficitul ar putea ajunge până la 400 MW în orele de vârf. Procesul de reconectare este complicat, întrucât înainte de intervenția echipelor tehnice este necesară identificarea și înlăturarea resturilor de drone din zona adiacentă părții ucrainene.