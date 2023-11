Parcul din Ustia a fost renovat, locuitorilor le rămâne să-l utilizeze cu grijă

Recent, parcul vechi, din satul Ustia, raionul Dubăsari, a fost dotat suplimentar cu echipament sportiv nou, leagăne, tobogan. Investiția, situată pe o suprafață de 100 de metri pătrați, a fost și împrejmuită cu un gard. Proiectul a costat 450,000 de lei, bani alocați primăriei prin Programului Național „Satul European Expres”.

Pentru prima dată, jucăriile din parc destinate agrementului copiilor au fost instalate în anul 2016, iar în trei ani starea lor era deja deplorabilă. În 2022 parcul a fost dotat cu echipamente sportive, pentru a compensa prezența jucăriilor vandalizate și a oferi sătenilor, dar mai ales, tinerilor, un loc corespunzător, pentru a-și desfășura activitățile fizice. Pe lângă aceasta, s-au mai adăugat jucării la terenul de joacă pentru copii. O parte din ele, la fel, au avut o viață scurtă. Deja în octombrie, curent, parcul iar a prins culoare. Doar că de data aceasta, noile echipamente au fost instalate odată cu camere de supraveghere și cu echipamente de iluminare nocturnă. Motivul, după cum spunea și primarul, Maxim Verdeș, au fost evidente: necesitatea de a păstra bunurile cât mai mult timp. Și anterior au fost camere de supraveghere, care au căzut, în urma unei furtuni din anul 2019. Dar până atunci, trei tineri au fost identificați cu ajutorul echipamentelor, și au primit avertizări, iar apoi și penalități, când ravagiile în parc s-au repetat, spune edilul.

„Toți părinții ar trebui să-și informeze copiii că tot ceea ce se face se face pentru ei, și doar ei sunt, nemijlocit, unicii beneficiari al lucrurilor create. În principiu, copiii mai mari ar trebui să înțeleagă că același leagăn sau scăunel pe care-l strică ei, ar putea fi folosit de către sora sau fratele lui/ei mai mic/ă.” – crede primarul.

Părinții care au copii și simt altfel necesitatea și utilitatea parcului, apreciază investiția, dar cred că responsabilizarea cetățenilor tot este atribuția autorităților.

„La început era destul de bine, dar cu timpul unele leagăne au fost rupte şi puteau pune viaţa copiilor în pericol, apoi reparate de nenumărate ori. Un motiv că nu se păstrează ar fi lipsa fişelor cu reguli de joacă, leagănele nu sunt exploatate corect, pe ele urcă și cei mari, deși sunt pentru copii mici. Un alt motiv ar fi că parcul e la margine de localitate, chiar lângă drumul central. Aici vin mai multe persoane străine care merg spre Hidrocentrala Dubăsari, decât doar locuitorii. Eu personal foarte rar merg cu copiii mei în acest parc. În primul rând, pentru că este departe de casă și, în al doilea rând, până în parc nu există trotuar sigur pentru copii, este foarte periculos, este un flux mare de transport care circulă cu viteză pe acest traseu” – crede Ala Roșcovanu.

„La început tare ne-am bucurat ca s-a deschis în localitate un teren de joacă pentru copii, am căpătat posibilitatea de a ieşi cu copii la plimbare. Din păcate, cu timpul terenul a început sa se distrugă, fiind mereu vandalizat noaptea, de către copiii mai mari și iresponsabili. Nu trebuie să așteptăm să vină cineva și să ne repare, de exemplu cum au făcut-o un grup de voluntari din Franța, care au muncit cot la cot cu localnicii ca să ne dea un exemplu. Sigur ca lumea trebuie sa fie conștientă de a păstra și de a prețui ceea ce ni se oferă. Întâi trebuie sa începi de la sine, apoi să-i dai pildă copilului tău că lucrurile trebuie păstrate și cred ca unul de la altul, așa se învață. Persoana care vandalizează lucrurile trebuie pedepsită conform legii” – consideră Elena Grimberg.

Poze cu starea parcului sătesc înainte de restaurare:

Și Liuba Poprițac spune că își amintește vechiul parc destul de bine, și crede că acela nu s-a păstrat din cauza nepăsării adolescenților, pentru că picii nu ar fi în stare să strice ceva, adaugă femeia.

Este primul proiect implementat în satul Ustia finanțat din Programul “Satul European Expres”. Autoritățile de aici se declară pregătite să aplice și la alte apeluri ale Fondului național de dezvoltare locală și regională, având actele deja pregătite pentru renovarea acoperișului și termoizolarea grădiniței „Andrieș”.

Gabriela Bradu, stagiară „Est-Curier”

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Diversificarea conținutului ca o sursă alternativă de venituri pentru „Est-Curier”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de un grup de organizații partenere condus de Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare, în strânsă colaborare cu People in Need Slovacia și alte organizații. Acesta face parte din programul de consolidare a capacităților în cadrul proiectului „Sprijinul UE pentru instituțiile mass-media locale din Republica Moldova”. Conținutul acestui material nu reflectă neapărat viziunea UE sau a People in Need Slovacia.