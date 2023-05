Panouri solare: soluția cu multe provocări în calea spre independența energetică

Folosirea energiei electrice produse de propriile panouri fotovoltaice prin metoda contorizare netă s-a dovedit a fi o oportunitate atractivă pentru mulți moldoveni dornici să devină independenți de sursele tradiționale de energie sau să reducă cheltuielile pentru energia electrică. Contorizarea netă permite consumatorilor finali (persoane fizice, companii) să producă și să consume propria energie electrică prin diverse sisteme de producere a energiei din surse regenerabile. Creșterea tarifelor la energie a determinat și creșterea cererii pe piață pentru sisteme fotovoltaice. Carolina Novac, secretară de stat în Ministerul Energiei, declara în aprilie, în cadrul unei ședințe la Criuleni, că în anul 2022, comparativ cu 2021, cererea pentru asemenea sisteme pe piață a crescut cu peste 300%, și că prețul acestora ar fi suportabil pentru consumatorii care vor să și le instaleze. Cei care le instalează spun, însă, că este o investiție destul de scumpă, dar mai sunt și multe nuanțe de care nu au știut și care le-au mai scumpit investiția.

Au cheltuit acum, dar speră și la un profit pe viitor

Bibliotecara Natalia Cristea deține una dintre gospodăriile din s. Zăicana, Criuleni, care produce energie electrică din energia soarelui. Deși are o casă compactă și modestă ca suprafață, un șir lung de aparate electrocasnice, care asigură familiei confortul în rutina zilnică, dar și autoturismul cu motor electric, i-a determinat să investească în panouri fotovoltaice. Iarna recentă, Natalia Cristea și-a încălzit locuința preponderent cu lemne și, deocamdată, nu a decis instalarea vreunui sistem de încălzire electric. Femeia speră ca panourile solare, pe viitor, să fie o sursă de profit. Familia Cristea a început cu a se informa de pe Internet și să facă ceva, ca să nu plătească mult pe energie.

„Noi achităm pe curent electric mult, uneori și până la 2 mii de lei, cu scumpirile acestea. Noi am angajat o firmă specializată care s-a ocupat de obținerea permisiunilor de racordare și a instalat panourile, avem 10 kW. Panourile le-am procurat de la un vânzător, pe care l-am găsit prin internet. Firma care ne-a vândut echipamentul nu ne-a oferit nici o garanție pentru el… Vara trecută cererea de panouri pe piață era destul de mare, nu prea se găseau. Panourile sunt chineze, le-am procurat în septembrie, au fost instalate în octombrie, iar din 18 noiembrie 2022 oficial producem energie electrică. Toată instalația și lucrările ne-au costat peste 13 mii de euro. Pentru racordarea la pilonul electric, am achitat 628 de lei. E scump, dar noi sperăm să producem energie și să ne fie o sursă de venit pe viitor, or, nu vom fi mereu în stare să lucrăm peste hotare” – explică dna Natalia motivele pentru care au decis, cu soțul, să aibă o instalație de produs energie solară.

La 31 martie furnizorul de energie electrică urma să prezinte un calcul prin care gospodăria trebuie fie să primească diferența de bani de la companie, dacă a produs mai mult decât a consumat, fie să achite, dacă a consumat mai mult decât a produs. Deocamdată, Natalia Cristea se află înt-un proces de reglementare a acestui aspect cu Premier Energy, pentru că în loc să primească bani pentru ce au produs, au primit o factură exagerată pentru un consum pe care femeia susține că nu l-a realizat. Familia Cristea este acum în așteptarea răspunsului întreprinderii distribuitoare în adresa căreia a depus o plângere, dar și a firmei, care a executat instalarea panourilor.

Cel pățit, devine priceput, dar costă mai scump

Și Serghei Cucorean, tot de la Zăicana, a decis să-și instaleze panouri solare din cauza scumpiri bruște a costurilor tuturor surselor de energie. Bărbatul susține că a avut să acopere și cheltuielile pentru încălzirea locuinței pe timp de iarnă. Colaborarea lui cu firmele care instalează, la fel, nu a fost lipsită de provocări.

A apelat la o firmă, a achitat în trei rate serviciile, dar, zice că acum ar proceda altfel:

„Întâi de toate, aș fi contractat un proiectant, care să proiecteze instalația cu panouri, apoi tot pe el l-aș fi rugat, contra plată, să-mi obțină toate avizele. A doua etapă era să fie procurarea panourilor solare și montarea lor, probabil, ar fi să economisesc vreo 40% din bani. Așa văd eu lucrurile acum, deja când am aceste panouri. Spun așa, pentru că firmele care montează panourile mai întâi întreabă „unde vrei să le montezi”. Toți spun că pe acoperiș, dar ca să le montezi pe acoperiș, ai nevoie de suprafață mare, ca panta acoperișului să fie orientată spre sud. La mine inițial panourile au fost urcate pe casă, amplasate pe trei pante ale acoperișului, dar mai târziu am aflat că e total greșit. Instalația nu lucra efectiv, și asta am înțeles consultându-mă cu un prieten din România, care avea stație de aceeași capacitate, orientată spre sud, și care producea o cantitate de trei ori mai mare de energie, decât instalația mea, orientată în trei părți (est, sud și vest). Am chemat specialiștii care au executat lucrările să le spun că nu merge ceva, dar ei au zis că nu au greșit cu nimic. M-am văzut nevoit, pe cont propriu, să contractez alte persoane, care le-au coborât de pe casă și le-au instalat la sol, orientate spre sud. Au suportat cheltuieli suplimentare de cca 2000 de euro, în schimb productivitatea panourilor a crescut brusc. Chiar a doua zi, am simțit diferența, deși era același anotimp” – afirmă dl Serghei.

Serghei Cucorean atenționează că instalatorul nu ar fi trebuit să întrebe „unde”, dar trebuie să propună cea mai optimă soluție, care să dea randament maxim.

„Noi vorbim și despre termenul de recuperare a investiției. Cu productivitatea inițială, eu riscam să nu-mi răscumpăr cheltuielile nici în termenul de exploatare a panourilor, care e de 25 de ani. Acum, am speranța că în 4-5 ani îmi întorc banii. Dacă e soare toată ziua, cantitatea maximă de energie produsă până acum a fost de cca 80 kw/h. Iarna panourile se conectează pe la ora 8 dimineașa și produc cam până la 16.00, iar acum, produc de la 6 dimineața toată ziua, cât este soare. Dacă apare un nor, producția se reduce. E important să nu cadă umbră peste panouri. Ele sunt conectate în serie, și, respectiv, dacă un panou din toate este umbrit, se deconectează toată seria, în cazul meu – jumătate de panouri. Dacă se umbrește până la 50% din panou, se deconectează doar panoul, respectiv, nu e de dorit să cadă umbră. Sunt foarte multe nuanțe pe care le-am învățat, observat, deja având panourile, dar ar fi fost normal să le aflu de la specialiștii cu care am interacționat” – povestește Serghei Cucorean.

Întrebat, dacă cetățenii pot găsi ușor consultanți buni pe piață, Cucorean spune că, de regulă, te consultă instalatorii: „Ar fi bine să consultați mai multe firme. E important ca cetățeanul să citească contractul, să insiste pe un grafic de executare a lucrărilor. Este un domeniu nou și doar proiectanți cu studii puteți găsi, mai puțin instalatori. Aș mai adăuga că persoanele care vor panouri, ar fi potrivit să se ocupe de documentație iarna, așa încât instalația să producă energie deja din luna februarie. În așa fel, până la toamnă, pe NLC-ul gospodăriei se va stoca un număr mai mare de kw/h, care să fie utilizați pe parcursul iernii, când productivitatea panourilor e mai mică, iar consumul de energie – mai mare”, atenționează Serghei Cucorean, instalația căruia a început a capta energa solară în noiembrie.

„Dacă erau instalate corect atunci, în noiembrie, eu nu era să achit consumul în factură, dar eu am achitat vreo două sau chiar trei luni”, adaugă Serghei.

La 31 martie Serghei nu a dorit să primească bani de la distribuitorul de energie, pentru că dorește să acumuleze kilowații produși și să-i utilizeze în sezonul rece ce va urma. Bărbatul afirmă că are o casă de cca 100 de metri pătrați, termoizolată, iar datorită panourilor care produc energie electrică, a asigurat confortul temic al familiei cu ajutorul încălzitoarelor electrice, a aparatelor de aer condiționat. Panourile sunt o soluție să-și acopere toate cheltuielile necesare pentru gestionarea casei, inclusiv întreținerea pe viitor a unui autoturism electric, dacă se va decide să-l procure. Investiția familiei Cucorean în instalația de 10 kw la un contor de trei faze a costat cca 9 mii de euro inițial (900 de euro pentru fiecare kw de instalație), la care s-au mai adăugat cheltuielile pentru strămutarea panourilor instalate greșit de pe acoperiș la sol. Consumul lunar de energie a familiei constitue între 300 și 400 de kw/h. La data de 2 mai, instalația lui Serghei a produs 77 de kw/h, proprietarul are acces la minut la datele contorului, datorită unei aplicații instalate în telefon.

Și Natalia Cristea recomandă cetățenilor care doresc o instalație fotovoltaică să fie atenți la momentul de unde procură panouri, ca să obțină un produs de calitate garantată, și să găsească specialiștii care cunosc exact în ce poziție trebuie să stea panourile, ca să dea randament maxim. „Ale noastre prima dată au fost instalate altfel și produceau foarte puțin. Eu cred că urmează să le mai schimbăm o dată poziția sau să le scoatem în genere de pe casă și să le instalăm altfel”, spune Natalia.

Ce trebuie să facă statul ca să le „netezească” cetățenilor calea spre independența energetică?

În opinia celor doi zăicăneni, care au interacționat cu firmele ce instalează panouri și asigură racordarea la rețeaua electrică, dificultatea este să se găsească specialiști calificați care să facă lucrul calitativ și să ofere o garanție celor ce au comandat serviciile lor.

„Statul are acces la datele noastre și structurile de stat, măcar aleatoriu, ar putea să ne abordeze și să facă un sondaj, cât de mulțumiți suntem noi de firmele care prestează servicii de montare a utilajului de captare a energiei solare. La noi acum, datorită cererii mari de asemenea servicii, firmele care maximum construiau linii electrice sau se ocupau cu activități agricole, acum, pe val, instalează și panouri solare. Ar fi nevoie ca statul să intervină cu instrumente regulatorii, cum ar fi autorizații. Dacă se dau autorizații pentru acest gen de activitate, să nu le dea în stânga și în dreapta, dar să verifice dacă au specialiști, dacă montatorii au calificarea necesară. Să știți, că un manager de proiect la o firmă de acest gen mi-a spus, că dacă ar avea 10 echipe de montatori, ar lucra concomitent toate 10, la cât de mare este cererea. În opinia mea, autoritățile trebuie să impună un control mult mai strict la genul acesta de activitate. Instalațiile sunt scumpe și banii se recuperează greu. Importatorii de panouri nu oferă nici o garanție, deși presupunem că sunt importate legal, sunt omologate pe piața noastră, înregistrate. Majoritatea panourilor, din câte știu, se produc în China, dar se produc și în Europa. Panourile se pot deforma, se pot fisura, îngălbeni, dacă sunt instalate incorect, chiar și incendii pot provoca, dacă nu au spațiu de ventilare” – afirmă Sergei Cucuorean, care de profesie este geodez.

AEE nu monitorizează companiile instalatoare, dar consumatorul trebuie să ia decizii mai inteligente

„În Clasificatorul Ocupațional din Republica Moldova a fost inclusă meseria de instalator de sisteme fotovoltaice. Anul trecut, prima dată, s-a introdus în programul de studiu la colegiu un curs pentru cei ce doresc să obțină calificarea de instalator de sisteme fotovoltaice. La moment este o opțiune și pentru cei care au studii tehnice și știu a monta panouri. Ei își pot valida competențele la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, unde pot obține certificat de instalator. Acum, în registrul Agenției de Eficiență Energetică (AEE) sunt șapte persoane calificate ca instalator de sisteme fotovoltaice solare. Pe pagina werb a AEE, http//aee.md găsiți lista instalatorilor autorizați și a companiilor cu care lucrează. AEE nu are la moment abilități de a controla restul specialiștilor care lucrează în domeniul dat, pentru că nu este competența noastră. Persoanele care au pătimit de pe urma acestor așa ziși specialiși, ar fi bine să reclame aceste cazuri. Noi ne dorim ca toți care lucrează cu panouri fotovoltaice să fie cu competențe, cu certificate, cu documente. Am lucrat și noi la aceste standarde de calificare. Companiile își asumă responsabilitatea pentru calificarea specialiștilor. dar AEE nu monitorizează companiile instalatoare” – ne-a spus Irina Țerigradean, șefă adjunctă a Direcției implementare și monitorizare a politicilor din cadrul AEE.

Referitor la calitatea panourilor vândute în Moldova, Irina Țerigradean presupune că cetățenii ar trebui să nu se ia după calificativul „cel mai mic preț”, or, a vinde pot toți, dar alegerea e a consumatorului: „Aici ar fi bine ca și consumatorii să fie vigilenți, să ceară certificate de garanție, iar dacă nu li se oferă, să nu procure servicii de la asemenea companii. Sunt mult mai multe probleme pe tema dată, pe care le abordează chiar și unii patroni de firme care montează panouri fotovoltaice, inclusiv siguranța la locul de muncă a personalului angajat la montare, calitatea proiectelor, deja calificarea personalului. Acum tema dată se află în discuții mai intense, noi tindem să aflăm care sunt problemele generale și cele specifice ale acestui domeniu, ca să putem interveni cu soluții”. Funcționara mai afirmă că doar donatorii străini abordează AEE și tind să afle ce companii sunt de încredere pe piața R. Moldova, dar nici un simplu cetățean sau persoană fizică nu i-a sunat vreo dată, să se informeze, cum să găsească instalatori autorizați.

Instalator: costă instalațiile, nu oricine și le poate permite

Alexandru Berbecaru este unul dintre cei șapte instalatori autorizați, numele cărora apare pe pagina web a Agenției pentru Eficiență Energetică. Contactat telefonic, bărbatul ne-a spus că, totuși, nu sunt mulți cetățenii din țara noastră care pot suporta costul unei instalații de panouri fotovoltaice, pentru că ele costă scump, și soluția ar fi informarea mai minuțioasă:

„O reclamă din gură în gură, de la oameni care au instalat și sunt mulțumiți de cum lucrează, ar fi o soluție, la fel se pot informa și despre firme. Eu am lucrat într-o companie și apoi mi-am validat cunoștințele, deja având experiență practică. Studii teoretice am căpătat în Belgia, unde am învățat un an de zile de electrician. Eu m-am adresat la Centrul de Excelență în Energetică, care organizează cursuri de formare pentru instalatori, am susținut două examene – la teorie și practică, și după asta am primit certificat de instalator autorizat. În afară de dreptul de a profesa, noi suntem obligați să dăm clientului garanție pentru panouri, pentru structură, pentru tot lucrul făcut. Se semnează contract, în care se stipulează termenul de garanție. O firmă mai solidă întotdeauna îți dă și un termen de garanție solid” – afirmă Berbecaru.

O piață în creștere cu mult potențial – captarea energiei regenerabile

Potrivit datelor din oficiu disponibile ale Agenției pentru Eficiență Energetică, oferite de către furnizorii de energie electrică, capacitățile instalate de producere a energiei electrice prin intermediul centralelor electrice fotovoltaice în baza mecanismului de contorizare netă înregistrează o creștere semnificativă.

La sfârșitul anului 2022, au fost înregistrați 1885 de beneficiari ai mecanismului de contorizare netă, număr cumulativ pentru perioada 2018-2022, cu o putere totală de 33,47 MW. De menționat că la finele anului 2018 erau doar 57 de beneficiari ai contorizării nete, cu o capacitate cumulativă de 542,3 kW. În lunile ianuarie-februarie 2023, au fost înregistrați 721 beneficiari noi ai mecanismului de contorizare netă, cu o capacitate cumulativă de 12,8 MW. Din numărul beneficiarilor, înregistrați în primele două luni ale anului 2023, 620 sunt persoane fizice și 101 – persoane juridice. Totalul de 721 de beneficiari înregistrați în primele 2 luni ale anului 2023 ca pondere constituie circa 40 % din numărul total de beneficiari înregistrați în ultimii 5 ani, perioada 2018-2022. Astfel, cumulativ, la finele lunii februarie 2023, capacitățile de producere a energiei electrice prin intermediul panourilor fotovoltaice, cu aplicarea mecanismului de contorizare netă, constituia 46,3 MW.

Orice persoană juridică sau fizică care dorește să producă propria energie electrică prin intermediul sistemelor de panouri fotovoltaice, să o consume după propria necesitate și să livreze în rețea doar surplusul de energie electrică, trebuie să parcurgă următorii pași:

Analiza potențialului solar energetic al casei; Examinarea acoperișului; Elaborarea și coordonarea proiectului tehnic; Dimensionarea corectă a sistemului fotovoltaic; Solicitarea avizului de racordare de la furnizorul de energie electrică; Executarea lucrărilor de montare a sistemului fotovoltaic; Obținerea actului de corespundere pentru admiterea în exploatare de la ANRE; Reperfectarea actului de delimitare a instalațiilor electrice de către furnizorul de energie electrică.

9. Încheierea contractului pentru aplicarea mecanismului de contorizare netă cu furnizorul de energie electrică.

Svetlana Cernov