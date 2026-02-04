Pădurarul n-a raportat tăieri ilicite, iar controlul ar fi fost în urma sesizărilor din teritoriu

Știrea despre tăierea celor 161 de copaci, pe care a difuzat-o Ministerul Mediului la 5 ianuarie 2026, numind acțiunea ilegală, a vizat r. Criuleni. Ministerul a precizat că a avut loc o vizită inopinată la Ocolul Silvic Criuleni, fără alte precizări despre persoanele implicate și rolurile acestora. Inspectorii de mediu au constatat că o parte dintre lucrări au fost prezentate drept lucrări de curățare, însă verificările au arătat că, de fapt, au fost efectuate tăieri integrale de arbori, care nu corespund lucrărilor planificate de Agenția Moldsilva, iar masa lemnoasă rezultată în urma tăierilor lipsește din pădure.

„Est-Curier” a solicitat Ministerului Mediului mai multe detalii la caz. Astfel, am aflat că tăierile ilicite, despre care a anunțat Ministerul Mediului, au avut loc în cantonul silvic nr. 5 din cadrul Ocolului Silvic Criuleni aflat în gestiunea Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău, în două dintre parchetele ce au fost exploatate pe parcursul anului 2025 prin lucrări de îngrijire și conducere e arboretului (tăieri de igienă selectivă, anunțate la începutul anului 2025 pe pagina web a instituției).

Ministerul Mediului ne-a mai informat că prejudiciul total cauzat fondului forestier de stat, inclusiv contravaloarea masei lemnoase, constituie 183 180 lei, dintre care 55 429 lei au și fost achitați, la 16 ianuarie 2026, de către pădurarul cantonului, care e persoană cu răspundere materială în acest caz, adică suma pe care statul a ratat-o dacă ar fi vândut lemnele.

Instituția a precizat în răspuns că o anchetă a procurorilor urmează să stabilească persoanele implicate și răspunderea pe care urmează să o poarte: disciplinară, materială, contravențională sau penală, or, există o bănuială rezonabilă privind comiterea unei infracțiuni prevăzute de art. 231 din Codul Penal al RM (Tăierea ilegală a vegetaţiei forestiere).

Pădurarul care a achitat prejudiciul, a spus, solicitat de Est-Curier, că este acum suspendat din funcție, dar că nu este nici implicat și nici vinovat de tăieri ilicite, că la inspecția prin care s-a depistat lipsa copacilor, a mers împreună cu inspectorii, iar tăierile frauduloase le consideră „scăpate de sub control”, locul inspectat fiind la 12 km de casa sa. Pădurarul ne-a informat că de 7 ani lucrează în această funcție, are în custodie 240 ha de pădure, ceea ce i se pare deloc ușor pentru o singură persoană, având în vedere procesul tehnologic de care poartă răspundere, și că va contesta sancțiunile impuse de către Întreprinderea pentru Silvicultură Chișinău. Pădurarul a mai precizat că instituția angajatoare plătește salarii cu mari restanțe, astfel, ca să achite masa lemnoasă, a fost nevoit să vândă vitele din gospodăria proprie.

Am încercat să luăm o reacție de la ÎS Întreprinderea pentru Silvicultură Chișinău, dar angajații acesteia sunt în concediu, ne-a comunicat Valeriu Bulicanu, inginer regenerarea pădurii din cadrul Agenției Moldsilva.

Valeriu Bulicanu ne-a confirmat că pădurarilor nu li s-au achitat salariile pe ultimele patru luni din 2025 și că administrației Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău i s-a stabilit un termen de achitare a restanțelor … până la 30 aprilie 2026.

Referitor la acțiunile sau inacțiunile pădurarului, Valeriu Bulicanu ne-a informat că până nu este o anchetă finalizată a Procuraturii, care va stabili făptașul sau făptașii, dacă au fost mai mulți, prejudiciul cauzat mediului în sumă de 127 750 de lei nu poate să fie imputat pădurarului.

„Pădurarul poate spune că tăierile s-au petrecut în afara orelor lui de lucru, dar dumnealui, conform instrucțiunii aprobate prin ordinul nr. 159 din 2016 „Cu privire la paza și protecția pădurii” avea obligațiunea să raporteze, în timp de 72 de ore, tăierile ilicite. Dacă nu a făcut-o, este suspectat că poartă vina de tot ce se întâmplă acolo. Dacă raporta, își lua vina de pe dânsul. Controlul s-a făcut anume în acele parchete, pentru că au fost niște sesizări în adresa Moldsilva și a IPM”, a precizat Bulicanu.

Până la pronunțarea unei decizii judecătorești finale, persoanele suspectate se prezumă a fi nevinovate.

S. Cernov

Foto: mediu.gov.md