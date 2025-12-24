Pachet de servicii sociale mai mare din 2026

Crearea de noi servicii și actualizarea mai multor Regulamente care vin să îmbunătățească și să diversifice serviciile oferite copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și ale traficului de ființe umane a fost aprobată de Guvernul republicii Moldova în cadrul ședinței din 23 decembrie. 2025.

„Este un pachet de servicii sociale mai mare, pentru a asigura demnitate și servicii calitative cetățenilor noștri. Este și un angajament pe care ni l-am asumat în parcursul nostru european”, a spus Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

Alexei Buzu, Secretar de Stat, spune că: „deciziile aprobate pun pe primul loc oamenii, sporesc siguranța și accelerează modernizarea Republicii Moldova”.

E vorba de Servicii sociale extinse și mai bine adaptate nevoilor oamenilor: Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii este îmbunătățit, acces egal la ajutor bănesc pentru familiile eligibile, cu aproximativ 35.000 de copii beneficiari. Principala actualizare este oferirea, în urma evaluării, a posibilității tuturor familiilor eligibile de a beneficia, în mod egal, de ajutor bănesc, atât în cazul sprijinului familial primar, cât și în cel al sprijinului familial secundar. Actualmente, Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii se prestează în două forme: sprijin familial primar şi secundar, iar de ajutor bănesc pot beneficia doar familiile cu copii care se află în situație de risc și doar în cadrul sprijinului familial secundar.

Serviciu nou de asistență specializată pentru copiii victime ale violenței, neglijării și exploatării.

Serviciu nou „Locuință socială asistată”, pentru tinerii de 16-23 de ani, rămași fără îngrijire părintească, pentru integrarea lor socială.

Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului maternal – îmbunătățit prin proceduri simplificate de admitere, cu prioritate pentru mame minore, gravide, mame fără locuință sau cu risc de abandon.

Serviciile sociale pentru protecția copilului vor avea un răspuns mai rapid și centrat pe copil.

Va fi îmbunătățit Serviciul social de sprijin alimentar ,, care vizează cantinele sociale. Regulamentul prevede diversificarea formei de organizare a cantinelor, pentru a include cantina socială; ghișeul social alimentar; cantina mobilă; cateringul social; pachetul alimentar; voucherul alimentar/

Servicii mai bune pentru victime ale violenței în familie – consiliere extinsă, inclusiv chat online 24/7, cu timp de răspuns sub 15 secunde, procedură simplificată de admitere și plasament de urgență. Pentru a sprijini copiii în situație de risc, în special copiii victime ale violenței, neglijării, exploatării, traficului, cât și reprezentanții/responsabilii legali ai acestora, a fost aprobată crearea unui serviciu nou.

Serviciul de asistență și reabilitare psihosocială a copilului și familiei . Noul serviciu vizează reabilitarea psihologică, dezvoltarea competențelor parentale pentru asigurarea creșterii copilului în siguranță, susținerea familiei în depășirea situațiilor de criză, prevenirea separării și reintegrarea copilului în familie. Anual, aproximativ 5000 de copii au nevoie de asistență specializată pentru a face față experiențelor traumatice.

A fost ajustat și cadrul normativ în domeniul protecției copilului, pentru a avea un răspuns rapid și centrat pe beneficiar. Va fi îmbunătățită funcționarea serviciilor sociale, precum Casa comunitară pentru copii în situație de risc, Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vârsta de până la 3 ani, Casa de copii de tip familial, Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru copii, Serviciul de asistență parentală profesionistă.

Printre proiecte aprobate de Executiv este și Regulamentul de privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități..

Tot astăzi a fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență socială comunitară. Documentul uniformizează standardele de calitate în domeniul asistenței sociale, inclusiv în contextul reformei „RESTART”, prin care asistenții sociali au toate pârghiile pentru a ajunge acolo unde este nevoie. Doar anul acesta, asistenții sociali comunitari au oferit peste 880 de mii de consultații. Totodată, sunt gestionate peste 66 de mii de dosare de management de caz și au fost înregistrate circa 410 mii de cereri de vulnerabilitate energetică într-o singură lună.

Guvernul eficientizează și serviciile sociale în domeniul asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități la trai independent și incluziune în comunitate. Se urmărește sporirea accesului la servicii sociale de calitate, adaptarea la nevoile individuale, conform standardele europene în domeniu. Sunt vizate următoarele servicii sociale: Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități; „Casă comunitară”; „Respiro”; „Echipă mobilă”; „Plasament familial pentru adulți”; „Asistență personală”,; „Locuință protejată”; precum și Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități și Serviciul de protezare și ortopedie, comunică Moldpress.

Guvernul a mai aprobat modificări ce vizează activitatea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor. Scopul Centrului este prevenirea revictimizării și retraumatizării copiilor în procesul penal, prin furnizarea integrată a serviciilor medicale, psihologice, juridice și sociale într-un cadru prietenos, unificat. O noutate este introducerea prevederii care va permite ca acest serviciu să fie prestat atât de către instituțiile subordonate Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale, cât și prin contractarea acestuia de la organizațiile societății civile.

Modificările aprobate prevăd îmbunătățirea Serviciului de asistență și protecție a victimelor traficului de ființe umane, cu accent mai mare pe integrarea socio-profesionala a beneficiarilor, prin sprijin pentru reîncadrare în piața muncii și în societate. În prezent, în sistemul de asistență socială, victimele violenței în familie și victimele traficului de ființe umane beneficiază de servicii în cadrul centrelor specializate de asistență și protecție din Chișinău, Hîncești, Căușeni și Cahul.

Pentru a spori protecția victimelor violenței în familie, va fi simplificată procedura de admitere și introdus plasamentul de urgență, cu completarea ulterioară a dosarului în termen de trei zile; va fi diversificată gama de servicii, inclusiv servicii de zi, echipe mobile.

Totodată, va fi modernizată structura și activitatea funcționării Centrelor de Asistenţă şi Consiliere pentru Agresorii Familiali, pentru a preveni violența repetată.