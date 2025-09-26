Social

(P.)Uniunea Europeană ajunge în fiecare sat și oraș din Moldova

Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost decisă de cetățeni în toamna anului 2024. Este o alegere care deja schimbă viața de zi cu zi a oamenilor din sate și orașe. Drumurile pe care mergem, spitalele în care ne tratăm, școlile în care învață copiii noștri și locurile de muncă din comunitate – toate sunt influențate direct de apropierea Moldovei de Uniunea Europeană.

Uniunea Europeană este cel mai mare partener de dezvoltare al Republicii Moldova. Fondurile europene au ajuns deja în localitățile noastre prin proiecte concrete. În Leova, a fost construit primul pod peste Prut de la independență, care leagă direct Moldova de România. În Drochia, sate întregi au primit apă curentă și școli modernizate. La Nisporeni, spitalul a fost dotat cu panouri fotovoltaice care reduc cheltuielile și asigură independență energetică. Astfel de exemple există în fiecare raion. Drumuri locale reparate, case de cultură renovate, iluminat public modern, grădinițe dotate și terenuri sportive pentru copii. Toate acestea nu sunt promisiuni, ci proiecte europene deja realizate, care fac diferența în viața oamenilor.

Dar beneficiile nu se opresc aici. Europa înseamnă și salarii mai mari și locuri de muncă mai bune. Țări ca România și Lituania, după aderare, au reușit să dubleze sau chiar să tripleze veniturile cetățenilor. Tinerii au oportunități de muncă și burse prin programe precum Erasmus+, iar agricultorii primesc subvenții pentru utilaje moderne și piețe sigure pentru produse.

Integrarea europeană înseamnă, de fapt, sate mai vii și orașe mai prospere. În loc ca oamenii să plece, vor avea motive să rămână acasă: condiții mai bune în comunitate, servicii moderne și șansa unui trai decent.

Europa este, astfel, o realitate care deja schimbă Moldova. Vedem și înțelegem că mergem în direcția corectă. Și pentru ca aceste schimbări să continue, trebuie să pășim pe aceeași cale – un viitor european, cu mai multă siguranță, pace, prosperitate și stabilitate pentru fiecare familie.

Renata Surchicin, Proiectul „Europa pentru cetățeni”

