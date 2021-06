Organizația Teritorială Dubăsari a ”Asociația Nevăzătorilor din Moldova” are o nouă conducere

La 22 iunie 2021, în sala de şedinţe a primăriei com. Coşniţa, a avut loc conferinţa de dare de seamă a biroului Organizaţiei Teritoriale Dubăsari a AO ,,Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” (ANM) pe perioada 2015 – 2020 şi alegerea organelor de conducere a OT Dubăsari, pentru umătoarea perioadă, 2021 – 2025.

La conferinţă au participat 15 delegaţi din cei 21 aleşi. La moment, la evdenţa Organiaţiei Teritoriale Dubăsari sunt 101 membri, persoane cu dizabilitate de vedere. Au fost invitaţi şi au participat la coferinţă și Dumitru Sclifos, preşedintele AO ANM, dl Ştefan Oprea, vicepreşedintele AO ANM, dna Ecaterina Novac, preşedinta Comisiei Centrale de Cenzori a AO ANM, preşedinta OT Criuleni a AO ANM, dl Grigore Vatav, preşedintele Organizaţiei Raionale Dubăsari ,,Uniunea Ofiţerilor din Moldova”; dna Elena Moţpan, preşedinta OR Dubăsari ”Asociaţia Veteranilor de Muncă şi Război”; şi dna Elena Vascan, asistent social, com. Coşniţa.

La şedinţă s-a ascultat şi s-a pus în discuţie raportul privind activitataea biroului pe perioada a.2015-2020, prezentat de către preşedintele biroului, subsemnatul Anatolii Naghiţ, şi actul comisiei de cenzori, raportor dna Lilia Ţurcan, preşedinta comisiei de cenzori.

În raport au fost indicate realizările membrilor organizaţiei în perioada de raport şi dificultăţile cu care se confruntă biroul în realizarea planurilor anuale de activităţi ai organzaţiei. Am menţionat că în anul 2015 am acceptat să conduc OT Dubăsari a AO ANM şi ca în termin de 5 ani să îmbunătățesc imaginea organizaţiei. Sper ca următorul conducător să obţină rezultate mai bune. Conform indicilor de apreciere a organizaţiilor teritoriale, din cele 38 organizaţii teritoriale ale AO ANM, OT Dubăsari și-a îmbunătățit plasamentul de pe locul 28 pe locul 14.

Delegaţii la conferinţă au apreciat activitatea biroului pe perioada de raport ca bună. Pe perioada de activitate 2021-2025, în calitate de membri ai biroului au fost aleși Alexandru Maximciuc, Ion Tanasiev, Epifan Casian, Ana Meleca, Polina Cibuc.

Preşedinte al biroului OT Dubăsari a fost ales dl Alexandru Maximciuc. A fost aleasă comisia de cenzori în componenţa: Anatolii Naghiţ, preşedintele comisiei de cenzori, şi membri ai comisiei Lilia Ţurcan, Svelana Ghirea.

La final, din numele fostului birou, am adus sincere mulţumiri pentru participare şi încrederea acordată și membrilor biroului pentru şase ani de activitate. Biroul a încurajat, a susţinut și a acordat suport material tuturor membrilor organizaşiei care s-au implicat activ în activităţile organizate de birou.

Ședința s-a finalizat cu un moment artistic oferit de vocalistul Sergiu Cibuc.

Anatolii NAGHIŢ