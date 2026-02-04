Orășenii construiesc mai mult

Numărul autorizațiilor de construire eliberate în 2025 este în descreștere cu 9,0% față de anul 2024, informează Biroul Național de Statistică.

Din cele 2955 de autorizații de construire eliberate:

2161 au fost pentru clădiri rezidențiale (-5,1%);

794 – pentru clădiri nerezidențiale (-18,3%).

În trimestrul IV 2025 față de trimestru III 2025 au fost eliberate cu 35 (18,4%) mai multe autorizații de construire pentru clădirile nerezidențiale, și cu 71 (11,6%) mai puține autorizații pentru clădirile rezidențiale.

În profil regional, în anul 2025 față de anul 2024, se atestă micșorarea numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, după cum urmează: regiunea Centru cu 45 autorizații (5,4%), regiunea Sud cu 35 autorizații (19,0%), mun. Chișinău cu 29 autorizații (3,4%), regiunea Nord cu 24 autorizații (9,3%).

Totodată în UTA Găgăuzia s-au eliberat cu 18 autorizații (sau cu 11,8%) mai mult față de 2024.

În perioada analizată, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri nerezidențiale s-au micșorat în: regiunea Nord cu 59 autorizații (23,6%), mun. Chișinău cu 46 autorizații (33,1% ), regiunea Centru cu 43 autorizații (12,6%), regiunea Sud cu 40 autorizații (24,1%).

Concomitent, în UTA Găgăuzia numărul de autorizațiilor de construire s-a majorat față de anul precedent cu 10 autorizații (sau 13,0% ).

În anul 2025 față de anul 2024, numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri în mediu urban a crescut cu 2,4%, iar in mediu rural a scăzut cu 17,1%.