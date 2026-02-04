Social

Orășenii construiesc mai mult

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 4 februarie 2026
1 1 minut pentru citire

Numărul autorizațiilor de construire eliberate în 2025 este în descreștere cu 9,0% față de anul 2024, informează Biroul Național de Statistică.  

Din cele 2955 de autorizații de construire eliberate:

  • 2161 au fost  pentru clădiri rezidențiale (-5,1%);
  • 794 – pentru clădiri nerezidențiale (-18,3%).

În trimestrul IV 2025 față de trimestru III 2025 au fost eliberate cu 35 (18,4%) mai multe autorizații de construire pentru clădirile nerezidențiale, și cu 71 (11,6%) mai puține autorizații pentru clădirile rezidențiale.

În profil regional, în anul 2025 față de anul 2024, se atestă micșorarea numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, după cum urmează: regiunea Centru cu 45 autorizații (5,4%), regiunea Sud cu 35 autorizații (19,0%), mun. Chișinău cu 29 autorizații (3,4%), regiunea Nord cu 24 autorizații (9,3%).

Totodată în UTA Găgăuzia s-au eliberat cu 18 autorizații (sau cu 11,8%) mai mult față de 2024.

În perioada analizată, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri nerezidențiale s-au micșorat în: regiunea Nord cu 59 autorizații (23,6%), mun. Chișinău cu 46 autorizații (33,1% ), regiunea Centru cu 43 autorizații (12,6%), regiunea Sud cu 40 autorizații (24,1%).

Concomitent, în UTA Găgăuzia numărul de autorizațiilor de construire s-a majorat față de anul precedent cu 10 autorizații (sau 13,0% ).

În anul 2025 față de anul 2024, numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri în mediu urban a crescut cu 2,4%, iar in mediu rural a scăzut cu 17,1%.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 4 februarie 2026
1 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

O investiție de 10 milioane de euro pentru extinderea modelului Barnahus în Republica Moldova

4 februarie 2026

Escrocheria „trecerii la 5G” în numele Orange Moldova: o schemă veche care persistă

3 februarie 2026

Atenție la falsa „plată de 5.000 lei”: CNAS avertizează despre o schemă de fraudă

3 februarie 2026

Prejudiciul cauzat depășește 1 milion de lei

2 februarie 2026
Back to top button