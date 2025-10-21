Educaţie

Orarul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025-2026 a fost stabilit

Programele de examen care vor fi aplicate în sesiunea 2026 sunt deja cunoscute.

Ministerul Educației și Cercetării și Agenția națională pentru Curriculum și Evaluare au stabilit orarul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025-2026.

Toate probele de examene vor începe la ora 9:00, indiferent de disciplină, instituție de învățământ sau centrul de examene.

Orarul cuprinde testarea națională pentru clasele primare, examenele de absolvire a gimnaziului și examenul de bacalaureat. 

Pentru familiarizarea cu toate activitățile din sesiunea de examene 2026, Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare a transmis către toate instituțiile interesate orarul probelor de examene, Programul de desfășurare a sesiunii de examene și programele de examen care vor fi aplicate în sesiunea 2026. 

La rândul lor, organele locale de specialitate în domeniul învățământului vor informa instituțiile de învățământ din subordine, profesorii, elevii și părinții despre documentele aprobate cu referire la examenele naționale. De asemenea, directorii liceelor republicane, colegiilor și centrelor de excelență, precum și rectorii universităților vor anunța cadrele didactice, elevii și studenții despre orarul stabilit.

Ministerul Educației și Cercetării și Agenția națională pentru Curriculum și Evaluare vor monitoriza acest proces, astfel încât informațiile să fie diseminate către toate instituțiile și persoanele vizate. 

Orarul examenelor poate fi accesat aici. 

