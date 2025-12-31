Transport

Orar schimbat doar pentru 1 ianuarie 2026

Dat fiind că mai mulți cetățeni sunt preocupați de faptul dacă vor putea călători în prima zi de An Nou, am solicitat răspuns dl. Oleg Cociug, administrator Baza Auto Criuleni.

– Programul de lucru rămâne practic neschimbat. Doar în ziua de 1 ianuarie 2026 pe traseul Criuleni- Chișinău  vor ieși microbuzele cu începere de la ora 8. Ulterior va fi respectat orarul predecent – a concretizat Oleg Cociug.

Apropo, meteorologii avertizează că în primele zile ale anului viitor  cetățenii ar trebui să fie prudenți la drum și să ia în considerație că se așteaptă  vânt puternic.

