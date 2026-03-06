Transport

ORAR// Activitatea Bacului Molovata a fost reluată, dar pot apărea întârzieri din cauza gheții

Foto: ÎS „Bacul Molovata”

Activitatea întreprinderii de stat „Bacul Molovata” a fost reluată, iar circulația se desfășoară în prezent conform programului obișnuit, anunță administrația serviciului de transport fluvial.

Totuși, reprezentanții întreprinderii avertizează că, din cauza gheții formate pe râu, pot apărea devieri sau întârzieri temporare în programul de circulație. Situația ar putea persista până la topirea completă a gheții.

Responsabilii de la Bacul Molovata susțin că monitorizează permanent condițiile de pe râu pentru a menține siguranța pasagerilor și buna desfășurare a transportului.

Sursa: ÎS „Bacul Molovata”

Autoritățile le recomandă călătorilor să manifeste înțelegere și să ia în calcul eventuale întârzieri atunci când își planifică deplasările.

