Opt loturi de bunuri confiscate sunt scoase la concurs

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță desfășurarea concursului de comercializare a bunurilor confiscate pentru data de 31 octombrie 2025, ora 11:00, fiind propuse 8 loturi în acest sens. Valoarea bunurilor propuse pentru comercializare constituie 347 016,00 lei.

Prin depunerea unei cereri în cancelaria SFS, agenții economici interesați de participare la concurs, sunt în drept de a examina bunurile expuse la concurs. Modelul cererii de participare poate fi descărcat aici.

Cererile de participare vor fi prezentate Serviciului Fiscal de Stat până la data de 31 octombrie 2025, ora 09:00.

La cerere urmează de prezentat următoarele documente:

ofertă în scris, autentificată prin semnătura conducătorului, plasată într-un plic sigilat, cu indicare pe plic a cuvântului ”CONCURS”. Oferta va conține prețul de comercializare a bunurilor confiscate, comisionul solicitat pentru serviciile de consignație și termenele de achitare la buget a sumelor aferente;

licența care atestă dreptul de a practica un anumit gen de activitate, după caz.

Pentru informație suplimentară poate fi contactat Secretarul Comisiei de concurs a bunurilor confiscate a SFS, dna Olga Borțevici – șef al Direcției gestionare bunuri confiscate, telefon 022 82 33 75, e-mail olga.bortevici@sfs.md.

Reamintim că, SFS exercită atribuții de evidență, evaluare și vânzare a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpân, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune și a comorilor.

Anunțurile privind bunurile confiscate, cu denumirea bunurilor, caracteristica lor, cantitățile și prețurile, precum și fotografii ale bunurilor, pot fi consultate la pagina Bunuri confiscate de pe site-ul oficial al SFS.